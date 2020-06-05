Путин отметил важность заботы об окружающей среде

"Мы начали с очень сложной темы. Она и экономическая, и экологическая. Это сбор мусора. Так вот, сбор мусора и восстановление лесов - это еще одна тема, которую мы обсуждали - забота о безнадзорных и диких животных, экопросвещение, по сути, все это основа, залог успеха всех стратегически важных, общенациональных и региональных программ по защите окружающей среды", - сказал он в ходе встречи с экологами и зоозащитниками в режиме видеоконференции.