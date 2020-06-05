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2020-06-05T16:29
https://ria.ru/20200605/1572524585.html
Песков ответил на вопрос о гибели жителя Екатеринбурга при задержании
https://cdn24.img.ria.ru/images/155352/30/1553523065_0:250:3050:1966_1036x0_80_0_0_a46c7e48e252737d121632e312c56269.jpg
РИА Новости

Песков ответил на вопрос о гибели жителя Екатеринбурга при задержании

15:09 05.06.2020 (обновлено: 16:29 05.06.2020)
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© РИА Новости / Алексей Сухоруков / Перейти в фотобанкСотрудники Управления федеральной службы войск национальной гвардии РФ
Сотрудники Управления федеральной службы войск национальной гвардии РФ
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 5 июн — РИА Новости. Ситуация с гибелью оказавшего сопротивление силовикам в квартире жителя Екатеринбурга — не вопрос Кремля, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
Ранее сообщалось, что бойцы СОБРа штурмовали квартиру в Екатеринбурге, в которой закрылся подозреваемый в похищении обоев из магазина. Во время штурма он оказал сопротивление бойцам и погиб, в руках он якобы держал похожий на оружие предмет. СК России возбудил дело о применении насилия в отношении представителя власти.
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"При необходимости МВД проводит свои внутренние разбирательства на сей счет, если такая необходимость есть", — отметил Песков.
На уточняющий вопрос о том, замечают ли в Кремле общественную реакцию по этому поводу, Песков ответил, что видны высказывания некоторых.

"Вместе с тем не следует как-то преувеличивать, скажем так, масштабы обсуждения в федеральном поле", — добавил Песков.

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Следственный комитет России (СК РФ)Дмитрий ПесковЕкатеринбургПроисшествия
Популярные комментарии
Ситуация с гибелью оказавшего сопротивление силовикам в квартире жителя Екатеринбурга — не вопрос Кремля, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. Ну конечно. Царь следит за порядком в стране, беспорядки его не интересуют.
5 июня, 18:28
sshmv1965
39610083
Случись что хорошее - на всё божья воля. Случись что плохое - неисповедимы его пути. Комментарии Пескова примерно в том же духе.
5 июня, 17:26
Иван Чугайнов
44723055
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