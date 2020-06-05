Песков ответил на вопрос о гибели жителя Екатеринбурга при задержании

МОСКВА, 5 июн — РИА Новости. Ситуация с гибелью оказавшего сопротивление силовикам в квартире жителя Екатеринбурга — не вопрос Кремля, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
Ранее сообщалось, что бойцы СОБРа штурмовали квартиру в Екатеринбурге, в которой закрылся подозреваемый в похищении обоев из магазина. Во время штурма он оказал сопротивление бойцам и погиб, в руках он якобы держал похожий на оружие предмет. СК России возбудил дело о применении насилия в отношении представителя власти.
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"При необходимости МВД проводит свои внутренние разбирательства на сей счет, если такая необходимость есть", — отметил Песков.
На уточняющий вопрос о том, замечают ли в Кремле общественную реакцию по этому поводу, Песков ответил, что видны высказывания некоторых.
"Вместе с тем не следует как-то преувеличивать, скажем так, масштабы обсуждения в федеральном поле", — добавил Песков.