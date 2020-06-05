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Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево
Распространение нового коронавируса
2020-06-05T17:48
https://ria.ru/20200605/1572524086.html
Россиян предупредили о новых "сюрпризах" коронавируса
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/06/01/1572297742_0:0:3204:1803_1036x0_80_0_0_db93ff64877e3e76fb8d894759d18fe7.jpg
РИА Новости

Россиян предупредили о новых "сюрпризах" коронавируса

15:01 05.06.2020 (обновлено: 17:48 05.06.2020)
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© РИА Новости / Алексей Филиппов / Перейти в фотобанкМужчина в защитной маске гуляет в Центральном парке культуры и отдыха имени Горького, который вновь открылся для посещений в рамках второго этапа снятия ограничений в Москве
Мужчина в защитной маске гуляет в Центральном парке культуры и отдыха имени Горького, который вновь открылся для посещений в рамках второго этапа снятия ограничений в Москве
© РИА Новости / Алексей Филиппов
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 5 июн — РИА Новости. Коронавирус — непредсказуемая инфекция, которая еще может преподнести сюрпризы, написал врач Александр Мясников в телеграм-канале.
Перечислив, что на сегодняшний день известно о вирусе, он напомнил, что единственно действенная мера профилактики — соблюдение социальной дистанции и самоизоляция. Коронавирус передается воздушно-капельным путем и в доклинический период, то есть распространяется людьми, зачастую не имеющими симптомов, а потому сильно заразен.
Врачи и пациент в отделении реанимации и интенсивной терапии госпиталя для зараженных коронавирусной инфекцией COVID-19 ФКЦ ВМТ ФМБА России
14 мая, 09:53Распространение нового коронавируса
В России выявили нетипичный симптом коронавируса
Как отметил Мясников, от инфекции умирают те, кто столкнулся с тяжелым течением болезни.
"Группы риска: 65+, ожирение, диабет, заболевания сердца, почек", — написал он.
Вирус опасен и для больных раком. Остальные, как правило, переносят его как обычное острое респираторное заболевание, добавил Мясников.
По последним данным ВОЗ, в мире насчитывается почти шесть с половиной миллионов случаев коронавируса, 387 тысяч человек умерли. В России число выявили почти 450 тысяч инфицированных, более пяти с половиной тысяч человек скончались, 212 тысяч вылечились.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
Главврач ГКБ им. Жадкевича Александр Мясников
2 июня, 13:06
Доктор Мясников рассказал об опасности дезинфекции подъездов
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Распространение нового коронавирусаАлександр Мясников (врач)Коронавирус COVID-19РоссияЗдоровье - ОбществоОбщество
Популярные комментарии
Почему таких неандертальцев как мясников, малышева и т.д. считают врачами? Еще и пиарят по всем медиа???
5 июня, 15:27
АНАндрей Нищев
70001014
Да хватит уже хайпа и пиара на вирусе, господин врач!!! Все прогнозы мимо , а имя на устах россиян, причем со знаком минус!!
5 июня, 15:40
Максим Буланов
55310012
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