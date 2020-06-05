Россиян предупредили о новых "сюрпризах" коронавируса

Перечислив, что на сегодняшний день известно о вирусе, он напомнил, что единственно действенная мера профилактики — соблюдение социальной дистанции и самоизоляция. Коронавирус передается воздушно-капельным путем и в доклинический период, то есть распространяется людьми, зачастую не имеющими симптомов, а потому сильно заразен.