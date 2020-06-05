Россиян предупредили о новых "сюрпризах" коронавируса

МОСКВА, 5 июн — РИА Новости. Коронавирус — непредсказуемая инфекция, которая еще может преподнести сюрпризы, написал врач Александр Мясников в телеграм-канале.
Перечислив, что на сегодняшний день известно о вирусе, он напомнил, что единственно действенная мера профилактики — соблюдение социальной дистанции и самоизоляция. Коронавирус передается воздушно-капельным путем и в доклинический период, то есть распространяется людьми, зачастую не имеющими симптомов, а потому сильно заразен.
Как отметил Мясников, от инфекции умирают те, кто столкнулся с тяжелым течением болезни.
"Группы риска: 65+, ожирение, диабет, заболевания сердца, почек", — написал он.
Вирус опасен и для больных раком. Остальные, как правило, переносят его как обычное острое респираторное заболевание, добавил Мясников.
По последним данным ВОЗ, в мире насчитывается почти шесть с половиной миллионов случаев коронавируса, 387 тысяч человек умерли. В России число выявили почти 450 тысяч инфицированных, более пяти с половиной тысяч человек скончались, 212 тысяч вылечились.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.