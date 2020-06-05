Красноярские экологи помогут в ликвидации последствий ЧП в Норильске

"Здесь действует краевой отряд спасателей, и также продолжают работу, в том числе, наряду с Росприроднадзором, наши экологи, которые окажут также серьезную помощь в понимании того, как затем ликвидировать экологические последствия происшествия", - сказал губернатор по видеосвязи с места ЧП в рамках совещания по экологии.