Красноярские экологи помогут в ликвидации последствий ЧП в Норильске

МОСКВА, 5 июн - РИА Новости. Экологи Красноярского края готовы помочь в ликвидации последствий разлива дизельного топлива в Норильске, доложил губернатор региона Александр Усс президенту РФ Владимиру Путину.
"Здесь действует краевой отряд спасателей, и также продолжают работу, в том числе, наряду с Росприроднадзором, наши экологи, которые окажут также серьезную помощь в понимании того, как затем ликвидировать экологические последствия происшествия", - сказал губернатор по видеосвязи с места ЧП в рамках совещания по экологии.
Кроме того, по словам Усса, оказать помощь в ликвидации последствий ЧП готовы многие крупные компании, действующие на территории Красноярского края.
Один из резервуаров хранения дизельного топлива на ТЭЦ-3 Норильска 29 мая получил повреждения в результате резкой просадки опор фундамента, произошла утечка около 21 тысячи кубометров топлива. Компания "Норникель" считает основной причиной аварии потепление в условиях вечной мерзлоты, которое привело в движение опоры под топливными цистернами. На территории Красноярского края введен режим ЧС федерального уровня. В пятницу МЧС сообщило о локализации разлившегося топлива.