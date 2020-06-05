СК нашел новый эпизод преступлений полковника ВСУ Гончарука в Донбассе

"Следствие и впредь будут выявлять все эпизоды преступлений украинских военных, совершенные против мирного населения. Такие преступления не имеют срока давности, и рано или поздно собранные нами доказательства станут предметом рассмотрения судов, перед которыми предстанут те, кто отдает и выполняет преступные приказы", - подчеркнули в СК РФ.