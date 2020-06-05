СК нашел новый эпизод преступлений полковника ВСУ Гончарука в Донбассе

МОСКВА, 5 июн - РИА Новости. Следственный комитет России нашел новый эпизод преступной деятельности полковника ВС Украины Олега Гончарука в Донбассе, сообщается на сайте СК РФ.
"Следствием получены объективные данные о причастности к таким преступлениям военнослужащих 128-й отдельной горно-штурмовой бригады Вооруженных сил Украины под командованием полковника Олега Гончарука. Ранее в отношении Гончарука уже возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 356 УК РФ (применения в вооруженном конфликте средств и методов, запрещенных международным договором РФ), - говорится в сообщении.
Следствием установлены новые обстоятельства преступной деятельности Гончарука.
Так, 4 июня полковник Гончарук и другие неустановленные лица произвели прицельный обстрел из противотанковых гранатометов объектов гражданской инфраструктуры в поселке Таврическое самопровозглашенной Донецкой народной республики. В результате этого мирная жительница 1940 года рождения получила ранения.
"Следствие и впредь будут выявлять все эпизоды преступлений украинских военных, совершенные против мирного населения. Такие преступления не имеют срока давности, и рано или поздно собранные нами доказательства станут предметом рассмотрения судов, перед которыми предстанут те, кто отдает и выполняет преступные приказы", - подчеркнули в СК РФ.