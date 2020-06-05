Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2020-06-05T14:11
https://ria.ru/20200605/1572519749.html
Италия изучит предложение Трампа пригласить Россию на саммит G7
https://cdn23.img.ria.ru/images/148240/58/1482405874_0:0:2138:1202_1036x0_80_0_0_d2f2bcbd35d56c4d69232be604b30f4e.jpg
РИА Новости

Италия изучит предложение Трампа пригласить Россию на саммит G7

14:11 05.06.2020
746
© РИА Новости / Сергей СтарцевЛуиджи Ди Майо
Луиджи Ди Майо
© РИА Новости / Сергей Старцев
Луиджи Ди Майо. Архивное фото
БЕРЛИН, 5 июн - РИА Новости. Италия изучает все предложения партнеров по приглашению стран на саммит G7, международные форумы важны для обсуждения насущных проблем, заявил глава итальянского МИД Луиджи Ди Майо, комментируя идею президента США Дональда Трампа пригласить Россию на встречу "большой семерки".
"Что касается предложения президента Трампа, могу сказать, что мы рассматриваем каждое приглашение, которое способствует диалогу на международном уровне, особенно те, которые приходят от наших союзников", - заявил Ди Майо на пресс-конференции в Берлине после переговоров с немецким коллегой Хайко Маасом.
"Мы должны констатировать, что мир изменяется. Баланс сил смещается, и любое предложение, которое направлено на то, чтобы правильно обходиться с этими изменениями на глобальном уровне, будет тем предложением, которое Италия изучит", - добавил он.
Ранее Трамп заявлял, что переносит встречу "большой семерки" на сентябрь и хочет пригласить на нее дополнительно четыре страны, включая Россию.
Посол РФ в США Анатолий Антонов
3 июня, 17:44
Посол России в США согласился с Трампом, что формат G7 устарел
6120002
Обсудить 0
Луиджи Ди МайоХайко МаасG7Дональд ТрампИталияСШАБерлин (город)В мире
Рекомендуем
Президент РФ Владимир Путин
Путин обратится к россиянам по поводу поправок, если сочтет необходимым
Президент США Дональд Трамп перед началом брифинг возле Белого дома в Вашингтоне
Трамп оценил торговую сделку с Китаем на фоне коронавируса
Министр иностранных дел Исламской Республики Иран Мухаммад Джавад Зариф
Глава МИД Ирана ответил на предложение Трампа о новых договоренностях
Федеральный канцлер Германии Ангела Меркель во время совместной с президентом РФ Владимиром Путиным пресс-конференции по итогам встреч
Меркель не собирается выдвигаться на должность канцлера повторно
Рабочий на участке строительства газопровода Северный поток-2
В Германии допустили введение штрафных пошлин на газ из США
Строительство газопровода Северный поток — 2
В Берлине отвергли санкции США против "Северного потока — 2"
Дмитрий Мезенцев
Посол России обвинил Запад в написании "учебника" для Белоруссии
Джеймс Гилмор
Крымские татары оценили высказывание постпреда США при ОБСЕ о пытках
Гонконг
В МИД Китая высоко оценили заявление Захаровой по Гонконгу
Дмитрий Мезенцев
Посол России в Минске напомнил, что в Крыму ждут белорусские товары
Глава северокорейской делегации Ли Сон Гвон
Глава МИД КНДР обсудил с послом Китая ситуацию вокруг Гонконга
Военнослужащие РФ и Турции патрулируют участок трассы М-4 в зоне деэскалации Идлиб в Сирии
В России ответили на призыв США "убраться" с Ближнего Востока
Председатель Комитета Государственной Думы Российской Федерации по международным делам Леонид Слуцкий
Слуцкий прокомментировал высылку российских дипломатов из Чехии
Президент РФ Владимир Путин
Путин поручил внести изменения в природоохранное законодательство
Посольство России в Чехии
В российском посольстве прокомментировали высылку дипломатов из Чехии
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
08:17В Узбекистане число случаев COVID-19 выросло до 4022
08:17В Калифорнии три человека погибли при крушении самолета
08:13Рослесхоз оценил угрозу нашествия шелкопряда в Сибири
08:00Духов день 2020 - что это за праздник и когда отмечается в этом году
07:57В Афганистане около 11 полицейских погибли при подрыве автомобиля
07:50Украинские силовики заявили о 12 обстрелах своих позиций в Донбассе
07:44В Бразилии запретили рейды полиции в фавелах Рио-де-Жанейро
07:43В Кузбассе за сутки выявили 36 случаев COVID-19
07:35В Киргизии за сутки выявили 38 новых случаев COVID-19
07:33В Новосибирской области коронавирус выявили у 107 человек
07:23В Идлибе погиб турецкий военный
06:52В Германии выявили 407 новых случаев COVID-19
06:27В США разбился двухмоторный самолет
06:24Байден раскритиковал Трампа за упоминание Джорджа Флойда
06:16В России за сутки потушили 24 лесных пожара
06:11В Перу не менее 212 заключенных умерли от COVID-19
06:08В Южной Корее за сутки выявили 51 случай COVID-19
06:06В Китае выявили пять новых случаев COVID-19
06:05Пушков спрогнозировал развитие ситуации с беспорядками в США
06:05СМИ: Байден набрал голоса для официального выдвижения в президенты
Лента новостейМолния