Италия изучит предложение Трампа пригласить Россию на саммит G7

БЕРЛИН, 5 июн - РИА Новости. Италия изучает все предложения партнеров по приглашению стран на саммит G7, международные форумы важны для обсуждения насущных проблем, заявил глава итальянского МИД Луиджи Ди Майо, комментируя идею президента США Дональда Трампа пригласить Россию на встречу "большой семерки".
"Что касается предложения президента Трампа, могу сказать, что мы рассматриваем каждое приглашение, которое способствует диалогу на международном уровне, особенно те, которые приходят от наших союзников", - заявил Ди Майо на пресс-конференции в Берлине после переговоров с немецким коллегой Хайко Маасом.
"Мы должны констатировать, что мир изменяется. Баланс сил смещается, и любое предложение, которое направлено на то, чтобы правильно обходиться с этими изменениями на глобальном уровне, будет тем предложением, которое Италия изучит", - добавил он.
Ранее Трамп заявлял, что переносит встречу "большой семерки" на сентябрь и хочет пригласить на нее дополнительно четыре страны, включая Россию.