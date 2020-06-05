Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево
Распространение нового коронавируса
2020-06-05T14:09
https://ria.ru/20200605/1572519649.html
Россиян предупредили о мошенниках, использующих ситуацию с коронавирусом
https://cdn25.img.ria.ru/images/155659/03/1556590352_178:453:3014:2048_1036x0_80_0_0_b15fc220bd7b9d03a3492fa63638dcf5.jpg
РИА Новости

Россиян предупредили о мошенниках, использующих ситуацию с коронавирусом

14:09 05.06.2020
684
© Depositphotos / Zhyk1988Девушка смотрит в дверной глазок
Девушка смотрит в дверной глазок
© Depositphotos / Zhyk1988
Девушка смотрит в дверной глазок. Архивное фото
МОСКВА, 5 июн - РИА Новости. Мошенники используют эпидемию коронавируса как повод, чтобы попасть в квартиру граждан и предложить какие-то ненужные услуги, а также пользуясь боязнью человека заразиться, предлагают особые фильтры, очистители воздуха и лекарства, которые якобы способны снизить риск инфицирования, сообщается на портале стопкоронавирус.рф со ссылкой на Роспотребнадзор.
"Эпидемия дает новые поводы, чтобы попасть в квартиру с целью совершения кражи. Мошенники могут представляться врачами, соцработниками, сотрудниками компании, проводящей санитарную обработку помещений", - говорится в сообщении.
Кошелек
2 июня, 03:58Распространение нового коронавируса
Роспотребнадзор рассказал, как мошенники используют пандемию COVID-19
В Роспотребнадзоре предупредили, что также используется уникальность возникшей ситуации: мошенники предлагают оплатить якобы выписанный штраф, настаивают на обязательном проведении платного анализа или оформлении особого пропуска на передвижение, предлагают услуги по поиску работы.
Чтобы не стать жертвой мошенников, следует использовать официальные источники информации или сверяться с ними, подчеркнули в ведомстве.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
Девушка со смартфоном и банковской картой
11 мая, 13:20
В МВД рассказали о новых видах мошенничества на фоне пандемии
110080
Обсудить 0
Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19РоссияЗдоровье - ОбществоФедеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор)
Рекомендуем
Врач в госпитале COVID-19 в ЦИТО им. Н. Н. Приорова
В Минздраве рассказали, какие регионы вызывают тревогу из-за COVID-19
Юлия Норкина
Умерла жена телеведущего Андрея Норкина
Медицинские маски
ВОЗ пересмотрела рекомендации об использовании масок
Сельское кладбище
Троицкая родительская суббота 2020 - что можно и чего нельзя делать
Красная площадь в Москве
Собянин анонсировал "радикальные решения" по снятию ограничений
Юлия Норкина
СМИ назвали причину смерти Юлии Норкиной
Здание Министерства иностранных дел РФ в Москве
МИД прокомментировал высылку российских дипломатов из Чехии
Инспектор ДПС во время проверки цифровых пропусков у водителей
В России хотят изменить правила медосвидетельствования для водителей
Девушка после измерения температуры при входе в лечебное учреждение
Консультации у врачей в Подмосковье будут проходить по новым правилам
Мужчина в защитной маске гуляет в Центральном парке культуры и отдыха имени Горького, который вновь открылся для посещений в рамках второго этапа снятия ограничений в Москве
Россиян предупредили о новых "сюрпризах" коронавируса
Сливочное масло
В сливочном масле нашли патогенные бактерии
Министр просвещения РФ Сергей Кравцов
Кравцов заявил, что ситуация с ЕГЭ поменялась в лучшую сторону
Военнослужащие РФ и Турции патрулируют участок трассы М-4 в зоне деэскалации Идлиб в Сирии
В России ответили на призыв США "убраться" с Ближнего Востока
Офицеры полиции Баффало толкнули мужчину во время акции протеста
В Баффало все полицейские ушли из спецподразделения в знак протеста
Пермь
В Пермском крае продлили режим самоизоляции
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
08:17В Узбекистане число случаев COVID-19 выросло до 4022
08:17В Калифорнии три человека погибли при крушении самолета
08:13Рослесхоз оценил угрозу нашествия шелкопряда в Сибири
08:00Духов день 2020 - что это за праздник и когда отмечается в этом году
07:57В Афганистане около 11 полицейских погибли при подрыве автомобиля
07:50Украинские силовики заявили о 12 обстрелах своих позиций в Донбассе
07:44В Бразилии запретили рейды полиции в фавелах Рио-де-Жанейро
07:43В Кузбассе за сутки выявили 36 случаев COVID-19
07:35В Киргизии за сутки выявили 38 новых случаев COVID-19
07:33В Новосибирской области коронавирус выявили у 107 человек
07:23В Идлибе погиб турецкий военный
06:52В Германии выявили 407 новых случаев COVID-19
06:27В США разбился двухмоторный самолет
06:24Байден раскритиковал Трампа за упоминание Джорджа Флойда
06:16В России за сутки потушили 24 лесных пожара
06:11В Перу не менее 212 заключенных умерли от COVID-19
06:08В Южной Корее за сутки выявили 51 случай COVID-19
06:06В Китае выявили пять новых случаев COVID-19
06:05Пушков спрогнозировал развитие ситуации с беспорядками в США
06:05СМИ: Байден набрал голоса для официального выдвижения в президенты
Лента новостейМолния