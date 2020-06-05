Россиян предупредили о мошенниках, использующих ситуацию с коронавирусом

МОСКВА, 5 июн - РИА Новости. Мошенники используют эпидемию коронавируса как повод, чтобы попасть в квартиру граждан и предложить какие-то ненужные услуги, а также пользуясь боязнью человека заразиться, предлагают особые фильтры, очистители воздуха и лекарства, которые якобы способны снизить риск инфицирования, Мошенники используют эпидемию коронавируса как повод, чтобы попасть в квартиру граждан и предложить какие-то ненужные услуги, а также пользуясь боязнью человека заразиться, предлагают особые фильтры, очистители воздуха и лекарства, которые якобы способны снизить риск инфицирования, сообщается на портале стопкоронавирус.рф со ссылкой на Роспотребнадзор

"Эпидемия дает новые поводы, чтобы попасть в квартиру с целью совершения кражи. Мошенники могут представляться врачами, соцработниками, сотрудниками компании, проводящей санитарную обработку помещений", - говорится в сообщении.

В Роспотребнадзоре предупредили, что также используется уникальность возникшей ситуации: мошенники предлагают оплатить якобы выписанный штраф, настаивают на обязательном проведении платного анализа или оформлении особого пропуска на передвижение, предлагают услуги по поиску работы.

Чтобы не стать жертвой мошенников, следует использовать официальные источники информации или сверяться с ними, подчеркнули в ведомстве.