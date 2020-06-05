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Распространение нового коронавируса
2020-06-05T11:30
https://ria.ru/20200605/1572507068.html
В Словакии не выявили новых случаев коронавируса за сутки
https://cdn23.img.ria.ru/images/131992/38/1319923803_0:56:1024:632_1036x0_80_0_0_4c45f48869a0e34ba4bc42dee7bcd74e.jpg
РИА Новости

В Словакии не выявили новых случаев коронавируса за сутки

11:30 05.06.2020
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© Flickr / Anthony CitranoКарета скорой помощи в Словакии
Карета скорой помощи в Словакии
© Flickr / Anthony Citrano
Карета скорой помощи в Словакии. Архивное фото
ПРАГА, 5 июн – РИА Новости. За последние сутки в Словакии не прибавилось ни одного зараженного коронавирусом и ни один человек не умер от этой болезни, сообщила пресс-служба минздрава республики.
"В Словакии в пятницу не зарегистрирован ни один новый больной коронавирусом, также нет скончавшихся от него. Госпитализировано 39 человек, COVID-19 подтвержден у двух из них. Всего в республике проведено 185,5 тысячи тестирований на наличие коронавируса, общее число заболевших составило 1,52 тысячи, выздоровели 1,37 тысячи, скончались 28 человек", - говорится в сообщении.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Скорость распространения нового коронавируса
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус COVID-19КоронавирусыЗдоровье - ОбществоСловакияВ мире
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