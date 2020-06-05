В Словакии не выявили новых случаев коронавируса за сутки

"В Словакии в пятницу не зарегистрирован ни один новый больной коронавирусом, также нет скончавшихся от него. Госпитализировано 39 человек, COVID-19 подтвержден у двух из них. Всего в республике проведено 185,5 тысячи тестирований на наличие коронавируса, общее число заболевших составило 1,52 тысячи, выздоровели 1,37 тысячи, скончались 28 человек", - говорится в сообщении.