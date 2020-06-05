Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Департамент инвестиционной и промышленной политики города Москвы
Департамент инвестиционной и промышленной политики города Москвы
2020-06-05T11:19
https://ria.ru/20200605/1572506377.html
Инвестиции в Москве в первом квартале выросли на 15%
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/05/07/1571110736_0:0:3078:1731_1036x0_80_0_0_9b2c24652cab3ac4c05631fb997f3e77.jpg
РИА Новости

Инвестиции в Москве в первом квартале выросли на 15%

11:19 05.06.2020
51
© РИА Новости / Сергей Гунеев / Перейти в фотобанкЗдания Московского международного делового центра "Москва-Сити"
Здания Московского международного делового центра Москва-Сити
© РИА Новости / Сергей Гунеев
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 5 июн - РИА Новости. Объем инвестиций в основной капитал в Москве в первом квартале 2020 года вырос на 15% к аналогичному прошлогоднему периоду и достиг 452,4 миллиарда рублей, сообщает пресс-служба столичного департамента инвестиционной и промышленной политики (ДИПП).
“В первом квартале этого года доля внебюджетных инвестиций в основной капитал составила 81,7%. За последние девять лет такие инвестиции в столице выросли более чем в два раза. Сейчас на долю Москвы приходится 15% общероссийского объема инвестиций в основной капитал и около половины прямых иностранных инвестиций России", - приводятся в сообщзении слова заммэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимира Ефимова.
Вице-мэр также добавил, что один из важных драйверов инвестиционной активности – это Адресная инвестпрограмма развития Москвы. Ее объем на 2020–2022 годы составляет более 2 триллионов рублей. Это часть бюджета, которую город направит на реализацию приоритетных проектов в транспорте, соцсфере, благоустройстве, развитии новых территорий и других направлениях.
Молочная продукция
3 июня, 11:46Департамент инвестиционной и промышленной политики города Москвы
Экспорт АПК Москвы в первом квартале вырос на 33%
В сообщении отмечается, что для локализации современных производств и инновационных проектов в Москве также создана целая экосистема, которая состоит из особой экономической зоны "Технополис Москва", технопарков, индустриальных парков. Кроме того, правительство Москвы оказывает поддержку инвесторам. Компании, которым присвоены статусы технопарка, промышленного комплекса, якорного резидента технопарка и технополиса, могут снизить свою региональную налоговую нагрузку на 17–25%. Аналогичный механизм действует и в отношении новых инвестиционных проектов.
"Сегодня на различные льготы от города имеют право 116 московских компаний: 53 промкомплекса, 36 технопарков, 13 якорных резидентов, 13 инвестиционных приоритетных проектов, а также один производитель автотранспортных средств. Объем инвестиций этих предприятий за последние пять лет составил 95,6 миллиарда рублей", – рассказал руководитель ДИПП Александр Прохоров, которого цитирует пресс-служба.
По данным пресс-службы, список мер поддержки инвесторов периодически дополняется. Так, в связи с тем, что с 2023 года льготные ставки налога на прибыль, установленные регионами, закончат свое действие, в конце мая мэр Москвы Сергей Собянин утвердил инвестиционный налоговый вычет для промышленных предприятий города, которые подтвердят статус "московского инвестора".
"Льгота предусматривает значительное снижение суммы налога на прибыль в бюджет субъекта. За счет региональной части налога возможно списывать до 90% инвестиций в основные средства. Неиспользованную сумму региональной льготы можно переносить на будущие периоды - до 7 лет. Сумма налога, подлежащая зачислению в федеральный бюджет, также может быть уменьшена вплоть до полной отмены, но в течение одного года", – пояснил директор Городского агентства управления инвестициями Леонид Кострома.
000000
Обсудить 0
Департамент инвестиционной и промышленной политики города МосквыМосква
Рекомендуем
Молочная продукция
Экспорт АПК Москвы в первом квартале вырос на 33%
Москва
Форум по экспортной стратегии России пройдет 5 июня
Девушки надевают пластиковые экраны для лица
Московский разработчик полимерных материалов наладил выпуск СИЗ
Карта ВТБ из экологичного биоматериала
ВТБ начинает выпуск экокарты и запускает геймификацию по очистке водоемов
Работа кондитерской фабрики
Подмосковье вышло на первое место РФ по экспорту шоколадных изделий
Здание Министерства иностранных дел РФ
МИД не видит препятствий для восстановления экономических связей с Китаем
Отделение ПАО Сбербанк на одной из улиц в Москве
В Сбербанке увидели первые позитивные сигналы в кредитовании
Ростов-на-Дону
В Ростовской области создадут кадровый резерв из предпринимателей
Продажа овощей на ярмарке выходного дня
В Москву на ярмарку выходного дня приехали продавцы из 40 регионов
Легкая атлетика. Архивное фото
Тамбовщина занимает третье место в РФ по обеспеченности спортсооружениями
Генеральный директор РФПИ Кирилл Дмитриев
Путин в пятницу очно встретится с руководителем РФПИ Дмитриевым
Общенациональный план действий по восстановлению российской экономики
Общенациональный план действий по восстановлению российской экономики
Губернатор Ярославской области Дмитрий Миронов
Ярославский губернатор назвал вопросы экологии приоритетом для региона
Автомобиль полиции на смотровой площадке Воробьевых гор в Москве
В мэрии Москвы заявили, что самый острый период ограничений прошел
Медицинские работники
В Москве вылечились от COVID-19 еще 2643 пациента
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
08:00Духов день 2020 - что это за праздник и когда отмечается в этом году
07:57В Афганистане около 11 полицейских погибли при подрыве автомобиля
07:50Украинские силовики заявили о 12 обстрелах своих позиций в Донбассе
07:44В Бразилии запретили рейды полиции в фавелах Рио-де-Жанейро
07:43В Кузбассе за сутки выявили 36 случаев COVID-19
07:35В Киргизии за сутки выявили 38 новых случаев COVID-19
07:33В Новосибирской области коронавирус выявили у 107 человек
07:23В Идлибе погиб турецкий военный
06:52В Германии выявили 407 новых случаев COVID-19
06:27В США разбился двухмоторный самолет
06:24Байден раскритиковал Трампа за упоминание Джорджа Флойда
06:16В России за сутки потушили 24 лесных пожара
06:11В Перу не менее 212 заключенных умерли от COVID-19
06:08В Южной Корее за сутки выявили 51 случай COVID-19
06:06В Китае выявили пять новых случаев COVID-19
06:05Пушков спрогнозировал развитие ситуации с беспорядками в США
06:05СМИ: Байден набрал голоса для официального выдвижения в президенты
06:02В Бразилии число жертв COVID-19 превысило 35 тысяч человек
06:01В Чите военные приступили к развертыванию полевого мобильного госпиталя
05:58В Приморье разрешили прогулки и пешие экскурсии небольшими группами
Лента новостейМолния