Инвестиции в Москве в первом квартале выросли на 15%

МОСКВА, 5 июн - РИА Новости. Объем инвестиций в основной капитал в . Объем инвестиций в основной капитал в Москве в первом квартале 2020 года вырос на 15% к аналогичному прошлогоднему периоду и достиг 452,4 миллиарда рублей, сообщает пресс-служба столичного департамента инвестиционной и промышленной политики (ДИПП).

“В первом квартале этого года доля внебюджетных инвестиций в основной капитал составила 81,7%. За последние девять лет такие инвестиции в столице выросли более чем в два раза. Сейчас на долю Москвы приходится 15% общероссийского объема инвестиций в основной капитал и около половины прямых иностранных инвестиций России", - приводятся в сообщзении слова заммэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимира Ефимова.

Вице-мэр также добавил, что один из важных драйверов инвестиционной активности – это Адресная инвестпрограмма развития Москвы. Ее объем на 2020–2022 годы составляет более 2 триллионов рублей. Это часть бюджета, которую город направит на реализацию приоритетных проектов в транспорте, соцсфере, благоустройстве, развитии новых территорий и других направлениях.

В сообщении отмечается, что для локализации современных производств и инновационных проектов в Москве также создана целая экосистема, которая состоит из особой экономической зоны "Технополис Москва", технопарков, индустриальных парков. Кроме того, правительство Москвы оказывает поддержку инвесторам. Компании, которым присвоены статусы технопарка, промышленного комплекса, якорного резидента технопарка и технополиса, могут снизить свою региональную налоговую нагрузку на 17–25%. Аналогичный механизм действует и в отношении новых инвестиционных проектов.

"Сегодня на различные льготы от города имеют право 116 московских компаний: 53 промкомплекса, 36 технопарков, 13 якорных резидентов, 13 инвестиционных приоритетных проектов, а также один производитель автотранспортных средств. Объем инвестиций этих предприятий за последние пять лет составил 95,6 миллиарда рублей", – рассказал руководитель ДИПП Александр Прохоров, которого цитирует пресс-служба.

По данным пресс-службы, список мер поддержки инвесторов периодически дополняется. Так, в связи с тем, что с 2023 года льготные ставки налога на прибыль, установленные регионами, закончат свое действие, в конце мая мэр Москвы Сергей Собянин утвердил инвестиционный налоговый вычет для промышленных предприятий города, которые подтвердят статус "московского инвестора".