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Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево
Распространение нового коронавируса
2020-06-05T11:18
https://ria.ru/20200605/1572506200.html
В Нижегородской области умерли три пациента с коронавирусом
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/03/04/1568132215_0:320:3072:2048_1036x0_80_0_0_907ce62b1e4e7d7d61c0b78a29727f59.jpg
РИА Новости

В Нижегородской области умерли три пациента с коронавирусом

11:18 05.06.2020
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© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкМашина скорой помощи
Машина скорой помощи
© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в фотобанк
Машина скорой помощи. Архивное фото
НИЖНИЙ НОВГОРОД, 5 июн - РИА Новости. Еще 3 пациента с коронавирусом скончались в Нижегородской области, всего от новой инфекции погибли 125 человек, сообщает пресс-служба правительства региона.
"В Нижегородской области зафиксировано еще 330 случаев заболевания коронавирусом, общее число заболевших достигло 11499 человек. От коронавируса скончались еще 3 жителя области, число летальных случаев в регионе составило 125", - говорится в сообщении.
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По данным на 5 июня, 4637 жителей региона, то есть 40,3% от общего числа заболевших, выздоровели от коронавируса. Около 4,3 тысячи человек находится на амбулаторном лечении, то есть болезнь у этих пациентов протекает бессимптомно или в легкой форме. Порядка 2,5 тысячи пациентов проходят лечение в больницах, более 6,3 тысячи находятся под наблюдением медиков.
"Очень часто встречаю и в соцсетях, и в реальной жизни различные небылицы на тему коронавируса. Например, о том, что при солнечной и жаркой погоде риск заражения снижается. Поэтому многие с нетерпением ждут наступления настоящего лета, чтобы отказаться от средств защиты. Убедительно прошу вас не верить мифам. Как показывают статистика и мировая практика, заболевание распространяется одинаково в странах как с холодным, так и с жарким климатом. Поэтому даже в теплую и солнечную погоду важно по-прежнему тщательно соблюдать правила эпидемиологической безопасности", - цитирует пресс-служба слова заместителя губернатора Нижегородской области, министра здравоохранения региона Давида Мелик-Гусейнова.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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