В Нижегородской области умерли три пациента с коронавирусом

По данным на 5 июня, 4637 жителей региона, то есть 40,3% от общего числа заболевших, выздоровели от коронавируса. Около 4,3 тысячи человек находится на амбулаторном лечении, то есть болезнь у этих пациентов протекает бессимптомно или в легкой форме. Порядка 2,5 тысячи пациентов проходят лечение в больницах, более 6,3 тысячи находятся под наблюдением медиков.

"Очень часто встречаю и в соцсетях, и в реальной жизни различные небылицы на тему коронавируса. Например, о том, что при солнечной и жаркой погоде риск заражения снижается. Поэтому многие с нетерпением ждут наступления настоящего лета, чтобы отказаться от средств защиты. Убедительно прошу вас не верить мифам. Как показывают статистика и мировая практика, заболевание распространяется одинаково в странах как с холодным, так и с жарким климатом. Поэтому даже в теплую и солнечную погоду важно по-прежнему тщательно соблюдать правила эпидемиологической безопасности", - цитирует пресс-служба слова заместителя губернатора Нижегородской области, министра здравоохранения региона Давида Мелик-Гусейнова.