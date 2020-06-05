Вывозной рейс из Ташкента в Петербург запланировали на 7 июня

МОСКВА, 5 июн - РИА Новости. Вывозным рейсом из Вывозным рейсом из Ташкента Санкт-Петербург , запланированным на 7 июня, смогут улететь жители шести регионов России, говорится в сообщении консульского отдела посольства РФ в Узбекистане

Как отметили в консульском отделе, согласно графику вывоза российских граждан из-за рубежа в Россию вылет рейса узбекских авиалиний UZB 3633 Ташкент-Санкт-Петербург запланирован на 7 июня в 08.35 (местное время).

"Перелёт для граждан России, которые проживают в городе Санкт-Петербурге, Ленинградской, Псковской, Новгородской, Вологодской областях, Республике Карелия", - говорится в сообщении консульства в Facebook.

Отмечается, что рейс осуществляется на коммерческой основе, по сведениям авиакомпании стоимость взрослого билета около 380 долларов, детского (с 2 до 12 лет) - около 237 долларов.

Россия на фоне пандемии коронавируса с 27 марта прекратила регулярное и чартерное авиасообщение с другими странами. Исключение составляют вывозные рейсы, а также грузовые, почтовые, санитарные и гуманитарные рейсы, перегоны пустых самолетов для техобслуживания, транзитные полеты с посадкой для дозаправки (смены экипажа) на территории РФ и полеты, осуществляемые по отдельным решениям правительства РФ.