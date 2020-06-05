Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево
Распространение нового коронавируса
2020-06-05T11:12
https://ria.ru/20200605/1572505716.html
Вывозной рейс из Ташкента в Петербург запланировали на 7 июня
https://cdn21.img.ria.ru/images/155735/65/1557356590_0:272:2902:1904_1036x0_80_0_0_e82e008a6035550a19d9e2f43fd1e207.jpg
РИА Новости

Вывозной рейс из Ташкента в Петербург запланировали на 7 июня

11:12 05.06.2020
350
© РИА Новости / Владимир СергеевПассажирский самолет в небе
Пассажирский самолет в небе
© РИА Новости / Владимир Сергеев
Пассажирский самолет в небе. Архивное фото
МОСКВА, 5 июн - РИА Новости. Вывозным рейсом из Ташкента в Санкт-Петербург, запланированным на 7 июня, смогут улететь жители шести регионов России, говорится в сообщении консульского отдела посольства РФ в Узбекистане.
Как отметили в консульском отделе, согласно графику вывоза российских граждан из-за рубежа в Россию вылет рейса узбекских авиалиний UZB 3633 Ташкент-Санкт-Петербург запланирован на 7 июня в 08.35 (местное время).
Вид из окна российского самолета во время полета
Вчера, 09:33Распространение нового коронавируса
Посольство в Армении анонсировало четыре рейса по вывозу россиян
"Перелёт для граждан России, которые проживают в городе Санкт-Петербурге, Ленинградской, Псковской, Новгородской, Вологодской областях, Республике Карелия", - говорится в сообщении консульства в Facebook.
Отмечается, что рейс осуществляется на коммерческой основе, по сведениям авиакомпании стоимость взрослого билета около 380 долларов, детского (с 2 до 12 лет) - около 237 долларов.
Самолет в небе
Вчера, 01:54Распространение нового коронавируса
Застрявшие в Уругвае россияне вернутся на родину рейсом из Буэнос-Айреса
Россия на фоне пандемии коронавируса с 27 марта прекратила регулярное и чартерное авиасообщение с другими странами. Исключение составляют вывозные рейсы, а также грузовые, почтовые, санитарные и гуманитарные рейсы, перегоны пустых самолетов для техобслуживания, транзитные полеты с посадкой для дозаправки (смены экипажа) на территории РФ и полеты, осуществляемые по отдельным решениям правительства РФ.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
100000
Обсудить 0
Распространение нового коронавирусаПриостановка авиасообщения из-за коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19КоронавирусыТашкентУзбекистанСанкт-ПетербургОбщество
Рекомендуем
Отдыхающие в кафе отеля, Алушта
Эксперты рассказали, как туристы бронируют отели в Сочи и Крыму
Самолет в небе
Застрявшие в Уругвае россияне вернутся на родину рейсом из Буэнос-Айреса
Ситуация с коронавирусом в Узбекистане
В Узбекистане число случаев COVID-19 выросло до 3965
Вид из окна российского самолета во время полета
В посольстве в Японии рассказали о спецрейсе по вывозу россиян 9 июня
Сотрудники правоохранительных органов Мексики
В Мексике вспыхнули протесты из-за смерти задержанного полицией
Женщина с детской коляской
Правительство одобрило удвоение минимального пособия на первого ребенка
Выпускницы
Организаторов выпускного в поселке на Колыме накажут за нарушение режима
Врач скорой медицинской помощи
В Тульской области рассказали о новых случаях коронавируса
Сотрудники компании Норникель на территории на ТЭЦ-3 в Норильске
Минэнерго составило план очистки загрязненных территорий под Норильском
Губернатор Хабаровского края Сергей Фургал
В Хабаровском крае рассказали о ходе выплат медикам
Дипломат, заведующий кафедрой международных отношений и дипломатии Московского гуманитарного университета Николай Платошкин
Против Николая Платошкина возбудили уголовное дело
Тест на коронавирус
В Африке число заразившихся коронавирусом превысило 168 тысяч
Пассажирский самолет
Из Парижа вылетел третий вывозной рейс с россиянами
Мэр Москвы Сергей Собянин
Строгие ограничения в Москве снимут к 1 июля
Денежные купюры США и Украины
Украина вот-вот получит миллиарды, проведя три мегареформы
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
08:00Духов день 2020 - что это за праздник и когда отмечается в этом году
07:57В Афганистане около 11 полицейских погибли при подрыве автомобиля
07:50Украинские силовики заявили о 12 обстрелах своих позиций в Донбассе
07:44В Бразилии запретили рейды полиции в фавелах Рио-де-Жанейро
07:43В Кузбассе за сутки выявили 36 случаев COVID-19
07:35В Киргизии за сутки выявили 38 новых случаев COVID-19
07:33В Новосибирской области коронавирус выявили у 107 человек
07:23В Идлибе погиб турецкий военный
06:52В Германии выявили 407 новых случаев COVID-19
06:27В США разбился двухмоторный самолет
06:24Байден раскритиковал Трампа за упоминание Джорджа Флойда
06:16В России за сутки потушили 24 лесных пожара
06:11В Перу не менее 212 заключенных умерли от COVID-19
06:08В Южной Корее за сутки выявили 51 случай COVID-19
06:06В Китае выявили пять новых случаев COVID-19
06:05Пушков спрогнозировал развитие ситуации с беспорядками в США
06:05СМИ: Байден набрал голоса для официального выдвижения в президенты
06:02В Бразилии число жертв COVID-19 превысило 35 тысяч человек
06:01В Чите военные приступили к развертыванию полевого мобильного госпиталя
05:58В Приморье разрешили прогулки и пешие экскурсии небольшими группами
Лента новостейМолния