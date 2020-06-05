Организаторов выпускного в поселке на Колыме накажут за нарушение режима

"Ослушавшись всех ограничительных мер, грубо их нарушив и, по сути, подвергнув риску здоровье не только выпускников, но и родителей и педагогов, у нас самостоятельно принял решение Омсукчан. Мы получили пояснение от управления образования Омсукчанского городского округа, которое согласилось с тем, что эти действия были непродуманными, безответственными, и что они примут меры. Но и с себя мы ответственности не снимаем", - сказала Шурхно.