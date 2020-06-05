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2020-06-05T11:11
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Организаторов выпускного в поселке на Колыме накажут за нарушение режима
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РИА Новости

Организаторов выпускного в поселке на Колыме накажут за нарушение режима

11:11 05.06.2020
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© РИА Новости / Евгений Епанчинцев / Перейти в фотобанкВыпускницы
Выпускницы
© РИА Новости / Евгений Епанчинцев
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Выпускницы. Архивное фото
МАГАДАН, 5 июн - РИА Новости, Людмила Щербакова. Власти Магаданской области инициировали проверку после того, как в поселке Омсукчан провели выпускной с личным присутствием школьников и их родителей в нарушение ограничительных мер, введённых из-за распространения COVID-19, сообщила на совещании в правительстве региона министр образования Анжела Шурхно.
"Ослушавшись всех ограничительных мер, грубо их нарушив и, по сути, подвергнув риску здоровье не только выпускников, но и родителей и педагогов, у нас самостоятельно принял решение Омсукчан. Мы получили пояснение от управления образования Омсукчанского городского округа, которое согласилось с тем, что эти действия были непродуманными, безответственными, и что они примут меры. Но и с себя мы ответственности не снимаем", - сказала Шурхно.
Она добавила, что в адрес главы Омсукчанского округа направили письмо с просьбой провести служебную проверку и наказать виновных, которые нарушили приказ министерства образования и рекомендации Минпросвещения и Роспотребнадзора.
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