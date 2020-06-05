Правительство выделит средства на развитие Курганской области

МОСКВА, 5 июн - РИА Новости. Правительство России одобрило выделение ассигнований на реализацию индивидуальной программы социально-экономического развития Курганской области на 2020-2024 годы, сообщается на сайте кабмина.
"Принять проект распоряжения правительства Российской Федерации по данному вопросу", - говорится в сообщении.
Отмечается, что принятие проекта обеспечит проведение мероприятий индивидуальной программы социально-экономического развития Курганской области на 2020–2024 годы, направленной на опережающие темпы экономического развития региона, снятие инфраструктурных ограничений, создание условий для развития МСП, кооперации.