Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2020-06-05T11:05
https://ria.ru/20200605/1572505187.html
Правительство выделит средства на развитие Курганской области
https://cdn23.img.ria.ru/images/156345/68/1563456893_0:416:2902:2048_1036x0_80_0_0_908f29e0880e9f4f3d7f238009a70b63.jpg
РИА Новости

Правительство выделит средства на развитие Курганской области

11:05 05.06.2020
35
© РИА Новости / Алексей МайшевЗдание правительства РФ
Здание правительства РФ
© РИА Новости / Алексей Майшев
Здание правительства РФ . Архивное фото
МОСКВА, 5 июн - РИА Новости. Правительство России одобрило выделение ассигнований на реализацию индивидуальной программы социально-экономического развития Курганской области на 2020-2024 годы, сообщается на сайте кабмина.
"Принять проект распоряжения правительства Российской Федерации по данному вопросу", - говорится в сообщении.
Отмечается, что принятие проекта обеспечит проведение мероприятий индивидуальной программы социально-экономического развития Курганской области на 2020–2024 годы, направленной на опережающие темпы экономического развития региона, снятие инфраструктурных ограничений, создание условий для развития МСП, кооперации.
Пассажирский самолет в небе
26 мая, 11:30Распространение нового коронавируса
Курганская область продлила приостановку авиасообщения
000000
Обсудить 0
РоссияКурганская областьЭкономика
Рекомендуем
Андрей Клепач
ВВП России по итогам года может снизиться на 4,5%, заявил Клепач
Здание правительства РФ
Правительство одобрило выделение средств на соцвыплаты безработным
Нефтяная качалка
ОПЕК+ в субботу решит, на какой срок продлить сокращение добычи
Флаги ЕС на фоне здания Европейского совета
Глава Еврогруппы оценил общий ответ Евросоюза на кризис из-за COVID-19
Москва
В АКРА оценили план восстановления экономики России
Здания Московского международного делового центра Москва-Сити
Инвестиции в Москве в первом квартале выросли на 15%
Общенациональный план действий по восстановлению российской экономики
Общенациональный план действий по восстановлению российской экономики
Строительство газопровода в территориальных водах Германии
Санкции США не смогут остановить "Северный поток – 2", считает политолог
Международный военно-технический форум Армия в Кубинке
На форуме "Армия" впервые представят снайперскую винтовку "Доминатор"
Украинские военнослужащие
В ВС Украины выявили 14 новых случаев COVID-19
Медик надевает защитный костюм на входе в красную зону ГБУЗ ДГКБ им. З.А. Башляевой
В Крыму за сутки умер один пациент с COVID-19
Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин
В Нижегородской области рассказали о стимулирующих выплатах медикам
Здание правительства РФ
Правительство выделит средства на оцифровку актов гражданского состояния
Здание Министерства иностранных дел РФ
МИД не видит препятствий для восстановления экономических связей с Китаем
Пробирки для забора биоматериала для теста на наличие вируса COVID-19
В России третий день снижается суточный прирост заболевших COVID-19
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
08:00Духов день 2020 - что это за праздник и когда отмечается в этом году
07:57В Афганистане около 11 полицейских погибли при подрыве автомобиля
07:50Украинские силовики заявили о 12 обстрелах своих позиций в Донбассе
07:44В Бразилии запретили рейды полиции в фавелах Рио-де-Жанейро
07:43В Кузбассе за сутки выявили 36 случаев COVID-19
07:35В Киргизии за сутки выявили 38 новых случаев COVID-19
07:33В Новосибирской области коронавирус выявили у 107 человек
07:23В Идлибе погиб турецкий военный
06:52В Германии выявили 407 новых случаев COVID-19
06:27В США разбился двухмоторный самолет
06:24Байден раскритиковал Трампа за упоминание Джорджа Флойда
06:16В России за сутки потушили 24 лесных пожара
06:11В Перу не менее 212 заключенных умерли от COVID-19
06:08В Южной Корее за сутки выявили 51 случай COVID-19
06:06В Китае выявили пять новых случаев COVID-19
06:05Пушков спрогнозировал развитие ситуации с беспорядками в США
06:05СМИ: Байден набрал голоса для официального выдвижения в президенты
06:02В Бразилии число жертв COVID-19 превысило 35 тысяч человек
06:01В Чите военные приступили к развертыванию полевого мобильного госпиталя
05:58В Приморье разрешили прогулки и пешие экскурсии небольшими группами
Лента новостейМолния