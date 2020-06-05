На форуме "Армия" впервые представят снайперскую винтовку "Доминатор"

"На "Армии-2020" будут представлены винтовки "Доминатор" и "Антиматерия", причем "Доминатор" на выставке мы покажем впервые. Эти наши новинки оснащены уникальной системой снижения демаскирующих факторов: основным врагом снайпера в современном бою является не столько звук, сколько вспышка и нагрев ствола. Система эффективно снижает все эти факторы", - сказал Лобаев.