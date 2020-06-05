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Новое оружие России
2020-06-05T11:29
https://ria.ru/20200605/1572503525.html
На форуме "Армия" впервые представят снайперскую винтовку "Доминатор"
https://cdn22.img.ria.ru/images/152723/07/1527230702_0:178:3011:1872_1036x0_80_0_0_2e8487a444af8e2ab9cb631b600c9bc6.jpg
РИА Новости

На форуме "Армия" впервые представят снайперскую винтовку "Доминатор"

10:46 05.06.2020 (обновлено: 11:29 05.06.2020)
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© РИА Новости / Алексей Куденко / Перейти в фотобанкМеждународный военно-технический форум "Армия" в Кубинке
Международный военно-технический форум Армия в Кубинке
© РИА Новости / Алексей Куденко
Перейти в фотобанк
Международный военно-технический форум "Армия" в Кубинке. Архивное фото
МОСКВА, 5 июн – РИА Новости. Новая снайперская винтовка "Доминатор", оснащенная уникальной системой снижения демаскирюущих факторов, впервые будет представлена на научно-техническом форуме "Армия-2020", заявил в интервью РИА Новости гендиректор предприятия-разработчика данного оружия Lobaev Arms Владислав Лобаев.
"На "Армии-2020" будут представлены винтовки "Доминатор" и "Антиматерия", причем "Доминатор" на выставке мы покажем впервые. Эти наши новинки оснащены уникальной системой снижения демаскирующих факторов: основным врагом снайпера в современном бою является не столько звук, сколько вспышка и нагрев ствола. Система эффективно снижает все эти факторы", - сказал Лобаев.
Собеседник агентства уточнил, что дальнобойность "Доминатора" - 1600 метров, а являющейся его компактной и облегчённой версией (ствол длиной 500 мм и вес 5.7 килограмма) "Антиматерии" – 1200 метров.
Форум-выставка "Армия-2020" пройдет в парке "Патриот" в подмосковной Кубинке с 23 по 28 августа.
Читайте полный текст интервью Владислава Лобаева >>
Гендиректор Lobaev Arms Владислав Лобаев
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Новое оружие РоссииВладислав ЛобаевФорум "Армия — 2020"ПатриотБезопасностьЭкономика
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