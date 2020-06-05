На форуме "Армия" впервые представят снайперскую винтовку "Доминатор"

МОСКВА, 5 июн – РИА Новости. Новая снайперская винтовка "Доминатор", оснащенная уникальной системой снижения демаскирюущих факторов, впервые будет представлена на научно-техническом форуме "Армия-2020", заявил в интервью РИА Новости гендиректор предприятия-разработчика данного оружия Lobaev Arms Владислав Лобаев.
"На "Армии-2020" будут представлены винтовки "Доминатор" и "Антиматерия", причем "Доминатор" на выставке мы покажем впервые. Эти наши новинки оснащены уникальной системой снижения демаскирующих факторов: основным врагом снайпера в современном бою является не столько звук, сколько вспышка и нагрев ствола. Система эффективно снижает все эти факторы", - сказал Лобаев.
Собеседник агентства уточнил, что дальнобойность "Доминатора" - 1600 метров, а являющейся его компактной и облегчённой версией (ствол длиной 500 мм и вес 5.7 килограмма) "Антиматерии" – 1200 метров.
Форум-выставка "Армия-2020" пройдет в парке "Патриот" в подмосковной Кубинке с 23 по 28 августа.