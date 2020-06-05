Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево
Распространение нового коронавируса
2020-06-05T10:36
https://ria.ru/20200605/1572502740.html
В Крыму за сутки умер один пациент с COVID-19
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/06/02/1572333408_0:332:3049:2047_1036x0_80_0_0_7a137cc40888951cba2ee0fd01b2bc8e.jpg
РИА Новости

В Крыму за сутки умер один пациент с COVID-19

10:36 05.06.2020
99
© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в фотобанкМедик надевает защитный костюм на входе в "красную зону" ГБУЗ "ДГКБ им. З.А. Башляевой"
Медик надевает защитный костюм на входе в красную зону ГБУЗ ДГКБ им. З.А. Башляевой
© РИА Новости / Евгений Биятов
Перейти в фотобанк
СИМФЕРОПОЛЬ, 5 июн – РИА Новости. Еще один пациент с коронавирусом скончался в крымской больнице за минувшие сутки, общее число летальных случаев в республике достигло 13, сообщил заместитель министра здравоохранения региона Антон Лясковский.
Всего на текущий период в республике зарегистрировано 413 случаев коронавирусной инфекции. Выздоровевших за весь период - 297 человек.
"Один пациент, находящийся длительное время в реанимационном отделении в тяжелом состоянии с множеством встречных заболеваний, скончался. Из 105 человек, остающихся на лечении, пять пациентов находятся в тяжелом состоянии, все - в реанимации Симферопольской городской клинической больницы", - сказал Лясковский на брифинге.
По его словам, в медицинских организациях состояние 82 пациентов оценивается как средней степени тяжести, 18 – удовлетворительное. Всего под медицинским наблюдением находятся около 3 тысяч крымчан.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
Как остановить коронавирус
21 марта, 07:57Распространение нового коронавируса
Так победим: как остановить коронавирус
010100
Обсудить 0
Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19Общество
Рекомендуем
Медицинская сестра в больничной палате
В России за сутки 8057 человек выздоровели от COVID-19
Пустая больничная палата
В России за сутки умерли 144 пациента с COVID-19
Медик выходит из машины скорой помощи
В Крыму выявили восемь новых случаев COVID-19
Украинские военнослужащие
В ВС Украины выявили 14 новых случаев COVID-19
Автомобили скорой помощи у московского клинического центра инфекционных болезней Вороновское
В московском центре "Вороновское" лечатся более 200 пациентов с COVID-19
Врач скорой помощи
В Липецкой области выявили 64 новых случая заражения коронавирусом
Автомобиль Следственного комитета РФ
В Иркутске бизнесмена привязали к батарее, чтобы похитить партию масок
Эмблема на форме сотрудника полиции
На Урале полиция прокомментировала видео с избиением мужчины без маски
Медицинские работники в отделении госпиталя COVID-19 в ГКБ №15 имени О. М. Филатова
В Филатовской больнице лечатся более 620 пациентов с COVID-19
Госпиталь COVID-19 в ГКБ №15 имени О. М. Филатова
В России за сутки коронавирус выявили у 8726 человек
Тест-системы для диагностики нового коронавируса
В Тверской области умерли два пациента с коронавирусом
Париж
Эксперт оценил ситуацию с коронавирусом во Франции
Главный муфтий Москвы и Центральной России Альбир Крганов
Крганов: мечети ДСМР 5 июня будут закрыты для прихожан
Сотрудники пожарного управления в США
Во Флориде девять пожарных пострадали при возгорании на грузовом судне
Врач в медицинской маске и халате в Симферополе
В Крыму скончался еще один пациент с коронавирусом
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
08:00Духов день 2020 - что это за праздник и когда отмечается в этом году
07:57В Афганистане около 11 полицейских погибли при подрыве автомобиля
07:50Украинские силовики заявили о 12 обстрелах своих позиций в Донбассе
07:44В Бразилии запретили рейды полиции в фавелах Рио-де-Жанейро
07:43В Кузбассе за сутки выявили 36 случаев COVID-19
07:35В Киргизии за сутки выявили 38 новых случаев COVID-19
07:33В Новосибирской области коронавирус выявили у 107 человек
07:23В Идлибе погиб турецкий военный
06:52В Германии выявили 407 новых случаев COVID-19
06:27В США разбился двухмоторный самолет
06:24Байден раскритиковал Трампа за упоминание Джорджа Флойда
06:16В России за сутки потушили 24 лесных пожара
06:11В Перу не менее 212 заключенных умерли от COVID-19
06:08В Южной Корее за сутки выявили 51 случай COVID-19
06:06В Китае выявили пять новых случаев COVID-19
06:05Пушков спрогнозировал развитие ситуации с беспорядками в США
06:05СМИ: Байден набрал голоса для официального выдвижения в президенты
06:02В Бразилии число жертв COVID-19 превысило 35 тысяч человек
06:01В Чите военные приступили к развертыванию полевого мобильного госпиталя
05:58В Приморье разрешили прогулки и пешие экскурсии небольшими группами
Лента новостейМолния