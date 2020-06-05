В Крыму за сутки умер один пациент с COVID-19

"Один пациент, находящийся длительное время в реанимационном отделении в тяжелом состоянии с множеством встречных заболеваний, скончался. Из 105 человек, остающихся на лечении, пять пациентов находятся в тяжелом состоянии, все - в реанимации Симферопольской городской клинической больницы", - сказал Лясковский на брифинге.