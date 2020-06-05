В Крыму за сутки умер один пациент с COVID-19

СИМФЕРОПОЛЬ, 5 июн – РИА Новости. Еще один пациент с коронавирусом скончался в крымской больнице за минувшие сутки, общее число летальных случаев в республике достигло 13, сообщил заместитель министра здравоохранения региона Антон Лясковский.
Всего на текущий период в республике зарегистрировано 413 случаев коронавирусной инфекции. Выздоровевших за весь период - 297 человек.
"Один пациент, находящийся длительное время в реанимационном отделении в тяжелом состоянии с множеством встречных заболеваний, скончался. Из 105 человек, остающихся на лечении, пять пациентов находятся в тяжелом состоянии, все - в реанимации Симферопольской городской клинической больницы", - сказал Лясковский на брифинге.
По его словам, в медицинских организациях состояние 82 пациентов оценивается как средней степени тяжести, 18 – удовлетворительное. Всего под медицинским наблюдением находятся около 3 тысяч крымчан.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.