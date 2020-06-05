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Распространение нового коронавируса
2020-06-05T10:31
https://ria.ru/20200605/1572502330.html
Эксперт оценил ситуацию с коронавирусом во Франции
https://cdn21.img.ria.ru/images/156214/35/1562143520_0:211:3072:1939_1036x0_80_0_0_3efa9ecc103a71ffc1825a5736c6fe17.jpg
РИА Новости

Эксперт оценил ситуацию с коронавирусом во Франции

10:31 05.06.2020
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© РИА Новости / Кристина АфанасьеваПариж
Париж
© РИА Новости / Кристина Афанасьева
Париж. Архивное фото
ПАРИЖ, 5 июн - РИА Новости. Заболеваемость COVID-19 сохраняется во Франции, но эпидемия находится под контролем, считает глава научного совета Жан-Франсуа Дельфреси.
"Мы можем сказать, что в настоящее время эпидемия находится под контролем... Это значит, что вирус продолжает циркулировать..., особенно в некоторых регионах - в столичном регионе Франции, на юго-западе, но он распространяется с маленькой скоростью", - приводит слова ученого портал France Info.
Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире выявлены уже более 6,4 миллиона случаев заражения, почти 383 тысячи человек скончались. Во Франции число умерших от коронавируса приближается к 29,1 тысячи человек.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус COVID-19КоронавирусыЗдоровье - ОбществоВОЗФранцияВ мире
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