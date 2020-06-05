Эксперт оценил ситуацию с коронавирусом во Франции

"Мы можем сказать, что в настоящее время эпидемия находится под контролем... Это значит, что вирус продолжает циркулировать..., особенно в некоторых регионах - в столичном регионе Франции, на юго-западе, но он распространяется с маленькой скоростью", - приводит слова ученого портал France Info.