Эксперт оценил ситуацию с коронавирусом во Франции

"Мы можем сказать, что в настоящее время эпидемия находится под контролем... Это значит, что вирус продолжает циркулировать..., особенно в некоторых регионах - в столичном регионе Франции, на юго-западе, но он распространяется с маленькой скоростью", - приводит слова ученого портал France Info.
Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире выявлены уже более 6,4 миллиона случаев заражения, почти 383 тысячи человек скончались. Во Франции число умерших от коронавируса приближается к 29,1 тысячи человек.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.