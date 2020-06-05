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2020-06-05T10:15
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На место ЧП в Норильске доставили двадцать тонн боновых заграждений
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РИА Новости

На место ЧП в Норильске доставили двадцать тонн боновых заграждений

10:15 05.06.2020
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© РИА Новости / Пресс-служба "Норникеля" / Перейти в фотобанкСотрудники Морской спасательной службы проводят работы по ликвидации нефтяного пятна в устье реки Амбарная
Сотрудники Морской спасательной службы проводят работы по ликвидации нефтяного пятна в устье реки Амбарная
© РИА Новости / Пресс-служба "Норникеля"
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Сотрудники Морской спасательной службы проводят работы по ликвидации нефтяного пятна в устье реки Амбарная
МОСКВА, 5 июн - РИА Новости. Порядка 20 тонн боновых заграждений доставлено транспортным самолетом в Норильск для установки на месте разлива дизельного топлива на поверхности рек, сообщил РИА Новости в пятницу представитель экстренных служб Красноярского края.
"Самолет Ил-76 доставил на аэродром Норильска 20 тонн боновых заграждений", - сказал собеседник агентства.
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Ранее сообщалось, что в целях предотвращения разлива дизельного топлива на водной поверхности завершены работы по установке девяти боновых заграждений протяженностью 1150 метров. На утро пятницы место разлива топлива было обработано сорбентом (поглощающим вещества материалом) на общей площади 4,6 тысячи квадратных метров.
Один из резервуаров хранения дизельного топлива на ТЭЦ-3 Норильска 29 мая получил повреждения, произошла утечка около 21 тысячи кубометров топлива. Компания "Норникель" считает основной причиной аварии потепление в условиях вечной мерзлоты, которое привело в движение опоры под топливными цистернами. На территории Красноярского края введен режим ЧС федерального уровня.
По факту разлива топлива были возбуждены уголовные дела по статьям "порча земли", "нарушение правил охраны окружающей среды при производстве работ" и "загрязнение вод". В связи с несвоевременным информированием о чрезвычайной ситуации СК РФ завел уголовное дело по части 1 статьи 293 УК РФ (халатность). Арестован начальник цеха ТЭЦ-3 Вячеслав Старостин.
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Разлив дизельного топлива в НорильскеИл-76Следственный комитет России (СК РФ)Красноярский крайНорильскПроисшествия
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