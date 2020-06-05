На место ЧП в Норильске доставили двадцать тонн боновых заграждений

Сотрудники Морской спасательной службы проводят работы по ликвидации нефтяного пятна в устье реки Амбарная

Сотрудники Морской спасательной службы проводят работы по ликвидации нефтяного пятна в устье реки Амбарная

МОСКВА, 5 июн - РИА Новости. Порядка 20 тонн боновых заграждений доставлено транспортным самолетом в Порядка 20 тонн боновых заграждений доставлено транспортным самолетом в Норильск для установки на месте разлива дизельного топлива на поверхности рек, сообщил РИА Новости в пятницу представитель экстренных служб Красноярского края

"Самолет Ил-76 доставил на аэродром Норильска 20 тонн боновых заграждений", - сказал собеседник агентства.

Ранее сообщалось, что в целях предотвращения разлива дизельного топлива на водной поверхности завершены работы по установке девяти боновых заграждений протяженностью 1150 метров. На утро пятницы место разлива топлива было обработано сорбентом (поглощающим вещества материалом) на общей площади 4,6 тысячи квадратных метров.

Один из резервуаров хранения дизельного топлива на ТЭЦ-3 Норильска 29 мая получил повреждения, произошла утечка около 21 тысячи кубометров топлива. Компания "Норникель" считает основной причиной аварии потепление в условиях вечной мерзлоты, которое привело в движение опоры под топливными цистернами. На территории Красноярского края введен режим ЧС федерального уровня.