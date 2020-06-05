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2020-06-05T10:29
https://ria.ru/20200605/1572499720.html
Посольство в Армении анонсировало четыре рейса по вывозу россиян
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РИА Новости

Посольство в Армении анонсировало четыре рейса по вывозу россиян

09:33 05.06.2020 (обновлено: 10:29 05.06.2020)
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© РИА Новости / Наталья СеливерстоваВид из окна российского самолета во время полета
Вид из окна российского самолета во время полета
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
ЕРЕВАН, 5 июн – РИА Новости. Посольство РФ в Армении сообщило в пятницу о предстоящих 10 и 15 июня вывозных рейсах из Еревана в Краснодар, Минеральные Воды Казань и Махачкалу, которые доставят на родину застрявших в республике из-за коронавируса россиян.
"Согласно предварительному графику вывоза российских граждан из-за рубежа в Российскую Федерацию 10 июня в 09.00 (08.00 мск) состоится вылет рейса Ереван-Краснодар. Этот перелет возможен только для граждан России, которые проживают в Краснодарском крае, Ростовской области, Республике Адыгея, Воронежской области, Республике Калмыкия, Ставропольском крае, Карачаево-Черкесской Республике, Республике Крым, Севастополе", - говорится в сообщении, размещенном на странице посольства в Facebook.
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Отмечается, что в тот же день в 14.30 (13.30 мск) предусмотрен рейс Ереван – Минеральные Воды, которым смогут воспользоваться российские граждане, проживающие в Ставропольском крае, Карачаево-Черкесской Республике, Кабардино-Балкарской Республике, Северной Осетии, Ингушетии, Чечне, Дагестане, Калмыкии, Краснодарском крае, Крыму, Севастополе.
По данным посольства, 15 июня в 13.45 (12.45 мск) запланированы рейсы Ереван-Казань и Ереван-Махачкала.
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В Казань смогут вылететь граждан России, которые проживают в Москве, Московской, Владимирской, Ивановской, Калужской, Рязанской, Смоленской, Тверской, Тульской, Ярославской, Брянской, Орловской, Липецкой, Тамбовской, Воронежской, Курской, Псковской, Новгородской, Вологодской, Костромской, Нижегородской, Пензенской, Ульяновской, Калининградской, Оренбургской, Кировской, Самарской областях, Мордовии, Татарстане, Башкирии, Удмуртии, Республике Марий Эл, Чувашии.
Рейсом в Махачкалу смогут воспользоваться россияне, проживающие в Москве, Московской, Владимирской, Ивановской, Калужской, Рязанской, Смоленской, Тверской, Тульской, Ярославской, Брянской, Орловской, Липецкой, Тамбовской, Воронежской, Курской, Псковской, Новгородской, Вологодской, Костромской, Нижегородской, Пензенской областях, Ульяновской, Калининградской областях, Мордовии, Дагестане, Чечне, Ингушетии, Северной Осетии, Ставропольском крае.
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Россия на фоне пандемии коронавируса с 27 марта прекратила регулярное и чартерное авиасообщение с другими странами. Исключение составляют вывозные рейсы, а также грузовые, почтовые, санитарные и гуманитарные рейсы, перегоны пустых самолетов для техобслуживания, транзитные полеты с посадкой для дозаправки (смены экипажа) на территории РФ и полеты, осуществляемые по отдельным решениям правительства РФ.
Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире выявлены уже более 6,4 миллиона случаев заражения, почти 383 тысячи человек скончались.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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