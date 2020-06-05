В Москве за сутки умерли 57 пациентов с коронавирусом

У всех пациентов был подтвержден диагноз пневмония и получены положительные результаты тестов на коронавирус.

Общее число скончавшихся от COVID-19 в столице выросло до 2806 человек. Днем ранее сообщалось о 64 умерших. За все время в Москве выявили более 189 тысяч случаев заражения коронавирусом, 94,7 тысячи пациентов уже вылечились.