Плавучая поликлиника дарит шанс на здоровую жизнь в отдаленных районах

МОСКВА, 5 июн — РИА Новости. В Ханты-Мансийском автономном округе придумали, как справиться с проблемой организации медицинской помощи для населения в труднодоступных районах: врачей до пациентов довозит уникальная плавучая поликлиника.

"Наш край — огромная территория, некоторые поселения удаленные и труднодоступные, и туда можно добраться либо зимой, либо летом, когда сойдет снег и вскроются реки. Поэтому появилась идея по обслуживанию труднодоступных населенных пунктов с помощью плавучей поликлиники. Она была реализована на базе теплохода "Николай Пирогов", — рассказал депутат думы Югры, региональный координатор проекта "Здоровое будущее", главный врач Центра профессиональной патологии Николай Ташланов.

© Фото предоставлено пресс-службой Центра профессиональной патологии Прием в медкабинете плавучей поликлиники © Фото предоставлено пресс-службой Центра профессиональной патологии Прием в медкабинете плавучей поликлиники

Плавучая поликлиника уже 27 лет помогает пациентам в самых отдаленных уголках округа. А шесть лет назад теплоход перешел под эгиду центра.

"Теплоход оснащен самым высокотехнологичным оборудованием. Это и новейший лор-комбайн, и аппарат УЗИ, и самые современные возможности для исследования здоровья", — подчеркнул Николай Ташланов.

Для жителей удаленных населенных пунктов прибытие теплохода — очень ожидаемое и важное событие. На его борту их готовы принять терапевт, хирург, врач общей практики, невролог, офтальмолог, стоматолог, рентгенолог, врач ультразвуковой диагностики, эндоскопист, врач-лаборант, врач-гинеколог и медицинские сестры.

Оборудованы 19 медицинских кабинетов, малая операционная, имеются четыре аппарата лучевой диагностики: цифровой флюорограф, цифровой маммограф, дентальный и передвижной рентгенологический аппараты.

Для многих жителей отдаленных районов это единственная возможность получить такие медуслуги и исследовать свое здоровье на современнейшем оборудовании.

В этом году "рейс здоровья" теплоход выполняет в условиях пандемии, что накладывает особые требования. Поэтому перед началом навигации весь медперсонал и плавсостав дважды прошли тестирование на коронавирус.