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2020-06-05T13:33
https://ria.ru/20200605/1572409855.html
Плавучая поликлиника дарит шанс на здоровую жизнь в отдаленных районах
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РИА Новости

Плавучая поликлиника дарит шанс на здоровую жизнь в отдаленных районах

07:48 05.06.2020 (обновлено: 13:33 05.06.2020)
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© Фото предоставлено пресс-службой Центра профессиональной патологииПлавучая поликлиника
Плавучая поликлиника
© Фото предоставлено пресс-службой Центра профессиональной патологии
МОСКВА, 5 июн — РИА Новости. В Ханты-Мансийском автономном округе придумали, как справиться с проблемой организации медицинской помощи для населения в труднодоступных районах: врачей до пациентов довозит уникальная плавучая поликлиника.
"Наш край — огромная территория, некоторые поселения удаленные и труднодоступные, и туда можно добраться либо зимой, либо летом, когда сойдет снег и вскроются реки. Поэтому появилась идея по обслуживанию труднодоступных населенных пунктов с помощью плавучей поликлиники. Она была реализована на базе теплохода "Николай Пирогов", — рассказал депутат думы Югры, региональный координатор проекта "Здоровое будущее", главный врач Центра профессиональной патологии Николай Ташланов.
© Фото предоставлено пресс-службой Центра профессиональной патологииПрием в медкабинете плавучей поликлиники
Прием в медкабинете плавучей поликлиники
© Фото предоставлено пресс-службой Центра профессиональной патологии
Прием в медкабинете плавучей поликлиники
Плавучая поликлиника уже 27 лет помогает пациентам в самых отдаленных уголках округа. А шесть лет назад теплоход перешел под эгиду центра.
"Теплоход оснащен самым высокотехнологичным оборудованием. Это и новейший лор-комбайн, и аппарат УЗИ, и самые современные возможности для исследования здоровья", — подчеркнул Николай Ташланов.
Для жителей удаленных населенных пунктов прибытие теплохода — очень ожидаемое и важное событие. На его борту их готовы принять терапевт, хирург, врач общей практики, невролог, офтальмолог, стоматолог, рентгенолог, врач ультразвуковой диагностики, эндоскопист, врач-лаборант, врач-гинеколог и медицинские сестры.
Оборудованы 19 медицинских кабинетов, малая операционная, имеются четыре аппарата лучевой диагностики: цифровой флюорограф, цифровой маммограф, дентальный и передвижной рентгенологический аппараты.
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Для многих жителей отдаленных районов это единственная возможность получить такие медуслуги и исследовать свое здоровье на современнейшем оборудовании.
В этом году "рейс здоровья" теплоход выполняет в условиях пандемии, что накладывает особые требования. Поэтому перед началом навигации весь медперсонал и плавсостав дважды прошли тестирование на коронавирус.
"Это необходимо было сделать, чтобы избежать завоза инфекции в удаленные территории, которые благодаря своей географической недоступности находились все это время в режиме естественной самоизоляции. Оба раза тесты дали отрицательный результат — все люди, задействованные в навигацию-2020, абсолютно здоровы", — подчеркнул Николай Ташланов.
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Хорошие новостиХорошие новостиХанты-Мансийский АО
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