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Конституция Российской Федерации
Голосование по поправкам в Конституцию
2020-06-04T21:36
https://ria.ru/20200604/1572490433.html
ЦИК: проголосовать онлайн смогут не более десяти миллионов избирателей
https://cdn24.img.ria.ru/images/155867/14/1558671414_177:0:1596:798_1036x0_80_0_0_b37549111b3e3a0543e5fee71d15df39.jpg
РИА Новости

ЦИК: проголосовать онлайн смогут не более десяти миллионов избирателей

21:36 04.06.2020
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© пресс-служба Мэра и Правительства МосквыИнтернет-голосование на выборах в Мосгордуму
Интернет-голосование на выборах в Мосгордуму
© пресс-служба Мэра и Правительства Москвы
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МОСКВА, 4 июн - РИА Новости. Технические возможности не позволяют проголосовать в дистанционном формате по поправкам в Конституцию РФ более 10 миллионам избирателей, заявил заместитель председателя ЦИК Николай Булаев на заседании.
"Технические возможности, которые мы имеем, не позволяют пока более 10 миллионам избирателей дать возможность голосовать дистанционно, поэтому мы не хотели бы, чтобы система работала в перегруженном режиме", - сказал Булаев.
Официальный интернет-портал государственных услуг
Вчера, 19:41Голосование по поправкам в Конституцию
Москвичи с аккаунтом на госуслугах смогут голосовать по поправкам онлайн
Общероссийское голосование по поправкам в конституцию было назначено на 22 апреля, но затем отложено из-за сложной эпидемиологической обстановки в стране. В понедельник президент РФ Владимир Путин объявил, что голосование пройдет 1 июля.
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Голосование по поправкам в КонституциюРоссияНиколай БулаевКонституция РФЦИК РФПолитика
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