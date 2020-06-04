ЦИК: проголосовать онлайн смогут не более десяти миллионов избирателей

МОСКВА, 4 июн - РИА Новости. Технические возможности не позволяют проголосовать в дистанционном формате по поправкам в Конституцию РФ более 10 миллионам избирателей, заявил заместитель председателя ЦИК Николай Булаев на заседании.
"Технические возможности, которые мы имеем, не позволяют пока более 10 миллионам избирателей дать возможность голосовать дистанционно, поэтому мы не хотели бы, чтобы система работала в перегруженном режиме", - сказал Булаев.
Общероссийское голосование по поправкам в конституцию было назначено на 22 апреля, но затем отложено из-за сложной эпидемиологической обстановки в стране. В понедельник президент РФ Владимир Путин объявил, что голосование пройдет 1 июля.