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Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево
Распространение нового коронавируса
2020-06-04T20:28
https://ria.ru/20200604/1572488587.html
Число умерших от COVID-19 в Британии за сутки возросло на 176
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/04/06/1569635038_0:223:3245:2048_1036x0_80_0_0_1cc55bfff06f810ea6b553416a744c69.jpg
РИА Новости

Число умерших от COVID-19 в Британии за сутки возросло на 176

20:28 04.06.2020
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© AP Photo / Frank AugsteinСотрудники полиции дежурят возле больницы в Лондоне, где, предположительно, находится премьер-министр Великобритании Борис Джонсон
Сотрудники полиции дежурят возле больницы в Лондоне, где, предположительно, находится премьер-министр Великобритании Борис Джонсон
© AP Photo / Frank Augstein
ЛОНДОН, 4 июн - РИА Новости, Мария Табак. Число жертв коронавируса в Великобритании за сутки возросло на 176, до 39 904, количество выявленных заболевших увеличилось на 1805, до 281 661, свидетельствуют данные минздрава страны.
Днем ранее число жертв составило 359, количество выявленных новых заражений - 1871.
Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире выявлены уже более 6,2 миллиона случаев заражения, почти 380 тысяч человек скончались.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус COVID-19КоронавирусыЗдоровье - ОбществоВОЗВеликобританияВ мире
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