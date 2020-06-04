Число умерших от COVID-19 в Британии за сутки возросло на 176

ЛОНДОН, 4 июн - РИА Новости, Мария Табак. Число жертв коронавируса в Великобритании за сутки возросло на 176, до 39 904, количество выявленных заболевших увеличилось на 1805, до 281 661, свидетельствуют данные минздрава страны.
Днем ранее число жертв составило 359, количество выявленных новых заражений - 1871.
Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире выявлены уже более 6,2 миллиона случаев заражения, почти 380 тысяч человек скончались.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.