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2020-06-04T19:58
https://ria.ru/20200604/1572487463.html
В посольстве рассказали о вывозном рейсе с Кипра в Россию
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РИА Новости

В посольстве рассказали о вывозном рейсе с Кипра в Россию

19:58 04.06.2020
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© РИА Новости / Владимир СергеевПассажирский самолет в небе
Пассажирский самолет в небе
© РИА Новости / Владимир Сергеев
Пассажирский самолет в небе. Архивное фото
МОСКВА, 4 июн – РИА Новости. Коммерческий спецрейс для вывоза российских граждан с Кипра состоится 5 июня, этот перелет возможен для жителей всех регионов России, сообщили в посольстве РФ в республике.
"Согласно предварительному графику вывоза российских граждан из-за рубежа в Российскую Федерацию... Вылет рейса №CYP486 "Ларнака – Москва" запланирован на 5 июня 2020 года в 09.40 (местное время). Этот перелет возможен для жителей всех регионов России", - говорится в сообщении на странице посольства в Facebook.
Отмечается, что перелет выполняется авиакомпанией "Кипрские авиалинии" на коммерческой основе. Стоимость билетов составляет: для взрослых – 420 евро, для детей – 330 евро.
Россия на фоне пандемии коронавируса с 27 марта прекратила регулярное и чартерное авиасообщение с другими странами. Исключение составляют вывозные рейсы, а также грузовые, почтовые, санитарные и гуманитарные рейсы, перегоны пустых самолетов для техобслуживания, транзитные полеты с посадкой для дозаправки (смены экипажа) на территории РФ и полеты, осуществляемые по отдельным решениям правительства РФ.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
Пассажирский самолет в небе
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