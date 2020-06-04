В квартире многоэтажного дома в Подмосковье произошел пожар

МОСКВА, 4 июн - РИА Новости. Произошел пожар в квартире пятиэтажного дома в Произошел пожар в квартире пятиэтажного дома в Ивантеевке Московской области , спасатели эвакуировали 30 человек, сообщает пресс-служба МЧС Московской области.

Пожар произошел вечером в четверг в подмосковной Ивантеевке на улице Смурикова, 15.

"По прибытии к месту вызова первыми пожарно-спасательными подразделениями установлено, что произошло возгорание в квартире на пятом этаже жилого пятиэтажного четырехподъездного кирпичного дома. В результате происшествия пострадала женщина, а также выбита оконная рама и межквартирные перегородки", - говорится в сообщении.