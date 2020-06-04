Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2020-06-04T19:51
https://ria.ru/20200604/1572487178.html
В квартире многоэтажного дома в Подмосковье произошел пожар
https://cdn25.img.ria.ru/images/156335/62/1563356260_0:0:3101:1745_1036x0_80_0_0_2288c85f19f8482aff69b54ded44d105.jpg
РИА Новости

В квартире многоэтажного дома в Подмосковье произошел пожар

19:51 04.06.2020
447
© РИА Новости / Игорь Онучин / Перейти в фотобанкСотрудник МЧС РФ
Сотрудник МЧС РФ
© РИА Новости / Игорь Онучин
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 4 июн - РИА Новости. Произошел пожар в квартире пятиэтажного дома в Ивантеевке Московской области, спасатели эвакуировали 30 человек, сообщает пресс-служба МЧС Московской области.
Пожар произошел вечером в четверг в подмосковной Ивантеевке на улице Смурикова, 15.
"По прибытии к месту вызова первыми пожарно-спасательными подразделениями установлено, что произошло возгорание в квартире на пятом этаже жилого пятиэтажного четырехподъездного кирпичного дома. В результате происшествия пострадала женщина, а также выбита оконная рама и межквартирные перегородки", - говорится в сообщении.
Отмечается, что эвакуировано 30 человек, из них один ребенок. Возгорание на 10 квадратных метрах ликвидировано, на месте происшествия работают силы и средства МЧС России. Дальнейшая информация уточняется.
Пожарный
Вчера, 13:58
Два человека погибли при пожаре на складах под Смоленском
000311
Обсудить 0
МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)Московская область (Подмосковье)ИвантеевкаПроисшествия
Рекомендуем
Лариса Владимировна Сазонова
Певица Лариса Сазонова умерла от коронавируса
Исследования на наличие новой коронавирусной инфекции
Названы подмосковные районы с наибольшим числом заболевших COVID-19
Автомобиль Следственного комитета РФ
В Подмосковье полицейский насмерть сбил пешехода и скрылся
Врач скорой медицинской помощи возле автомобиля
В Иваново пьяный водитель сбил четырех человек на пешеходной дорожке
Мэр Москвы Сергей Собянин
Строгие ограничения в Москве снимут к 1 июля
Поезд на станции Парк культуры московского метро
На красной ветке метро в Москве мужчина забежал в тоннель
Автомобиль Следственного комитета РФ
В СК подтвердили задержание сотрудника Минпромторга
Полиция
Начальника одного из отделов Минпромторга задержали по делу о взятке
Мужчина гуляет в Центральном парке культуры и отдыха имени Горького
МЧС предупредило москвичей о грозе и сильном ветре в четверг
Протестующие и военная полиция на улице Вашингтона
Генпрокурор США заявил об "иностранном вмешательстве" в протесты в стране
Официальный интернет-портал государственных услуг
Москвичи с аккаунтом на госуслугах смогут голосовать по поправкам онлайн
Учения МЧС в Петропавловске-Камчатском
В Москве из-за непогоды упали 28 деревьев
Мэр Москвы Сергей Собянин
Собянин отметил необходимость начинать жить полноценно
Сотрудник противопожарной службы
У горящего в Нижневартовске гостевого дома рухнула крыша
Далай-лама на Международной конференции Образование человека в 3-м тысячелетии с философами образования и педагогами в его резиденции в Дхарамсале
Далай-лама проведет особую церемонию в День рождения Будды
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
01:54Застрявшие в Уругвае россияне вернутся на родину рейсом из Буэнос-Айреса
01:51В посольство России в Буэнос-Айресе поступило сообщение о минировании
01:40Врач предупредил об опасности отекших век
01:40Дела трех обвиняемых в убийстве афроамериканца в США передали в суд
01:16Российские музыканты написали более тысячи песен про коронавирус
01:04Обломки взорвавшегося бака "Фрегата" разлетелись на тысячи километров
01:00AstraZeneca вдвое увеличила мощности по производству вакцины от COVID-19
00:54Мексиканская армия изъяла десять тонн наркотиков у границы с США
00:50Солист "Иванушек" рассказал о романе с Жанной Фриске
00:50Кадыров опроверг слухи о заболевании вице-премьера Чечни
00:42Часть военных остаются в районе Вашингтона
00:40Эксперт назвал возможную причину убийства стрингера Ruptly в Йемене
00:25Помпео прокомментировал новые требования NASDAQ к компаниям
00:19Разлив топлива в Норильске засняли из космоса
00:16США выделили ряду стран $180 миллионов на приобретение аппаратов ИВЛ
00:14Эксперты рассказали, как коронавирус повлиял на сбережения россиян
00:09Мечети Духовного управления мусульман в Москве 5 июня будут закрыты
00:09В РВИО объяснили, почему Франции дали оккупировать Германию в 1945 году
00:05В Москве за сутки умерли 57 пациентов с коронавирусом
23:46Facebook по ошибке пометил пост RT Deutsch о больнице в Уфе как фейк
Лента новостейМолния