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Омская область
2020-06-04T18:38
https://ria.ru/20200604/1572478497.html
Омский губернатор проверил торговые центры в первый день их работы
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РИА Новости

Омский губернатор проверил торговые центры в первый день их работы

17:48 04.06.2020 (обновлено: 18:38 04.06.2020)
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© Фото : пресс-служба правительства Омской областиГубернатор Омской области Александр Бурков приехал с инспекцией в торговые центры в день начала работы ТЦ в Омске
Губернатор Омской области Александр Бурков приехал с инспекцией в торговые центры в день начала работы ТЦ в Омске
© Фото : пресс-служба правительства Омской области
ОМСК, 4 июн - РИА Новости. Губернатор Омской области приехал с инспекцией в торговые центры в день начала работы ТЦ в Омске после двухмесячной приостановки, рассказали в правительстве региона.
Ранее губернатор Александр Бурков убедил оперативный штаб по борьбе с коронавирусом в Омской области снять ограничения с торговых центров, введённых в период пандемии.
В итоге более 600 магазинов непродовольственных товаров только в составе омского ТРК "Континент" заработали с 4 июня. Площадь каждого торгового зала не превышает установленного лимита в 400 квадратных метров. В торговых центрах сотрудники и посетители обязательно должны носить маски, в торговых точках должны быть санитайзеры, разделители, помещения должны дезинфицировать.
В четверг 4 июня губернатор Омской области поехал проверить, как соблюдаются санитарно-эпидемиологические нормы в омский ТРК "Континент" и "МЕГУ".
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"Бизнес ответственно подготовился к работе в новых условиях: нарушений требований безопасности глава региона не обнаружил. Предприниматели с готовностью пошли на дополнительные расходы - простой арендованных помещений обходится дороже. С пониманием бизнес-сообщество отнеслось и к условиям работать только до 20 часов, с выходными по субботам и воскресеньям", - отметили в правительстве.
Александр Бурков убедился, что бизнес оправдывает кредит доверия: на входе в торговый комплекс "Континент" посетителям без защитных масок предлагают бесплатные одноразовые повязки, у сотрудников обязательно измеряют температуру бесконтактным способом.
"Бизнес просил нас открыть торговые центры - мы пошли навстречу. Действительно, решение о снятии ограничений давалось непросто, потому что открытие торговых центров состоялось только в девяти регионах нашей страны... Нам важно, чтобы все санитарные нормы защиты граждан соблюдались. .. Надеюсь, другие торговые комплексы будут тоже работать с учетом всех санитарных норм. Два прошедших месяца были тяжелыми, больно ударили по индивидуальным предпринимателям, малым и микропредприятиям. Но сегодня прошлись по торговым залам и видим - благодарят gрезидента Путина за поддержку, за выплаты минимального размера оплаты труда для всех работников. Наш бизнес выжил и, конечно, с потерями, но вышел на работу", - подчеркнул Александр Бурков.
В регионе сняты ограничения на работу 4 600 торговых объектов в составе торговых комплексов.

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