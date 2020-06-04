Росморречфлот рассказал о работах на месте разлива топлива в Норильске

В Росприроднадзоре добавили, что никакого сжигания как способа утилизации разлившегося топлива не будет.

На месте аварии работают оперативная группа МЧС из 190 человек и 35 единиц техники. Им на помощь отправили еще 100 сотрудников Сибирского спасательного центра.

Ранее следователи завели еще три уголовных дела: о порче земли, нарушении правил охраны окружающей среды при производстве работ и загрязнении вод.

Авария произошла 29 мая, однако местные чиновники сообщили о случившемся в МЧС лишь через два дня.

Из аварийной цистерны вылилось более 20 тысяч тонн дизельного топлива, часть его попала в местный ручей и речку Амбарную.

В Росприроднадзоре добавили, что никакого сжигания как способа утилизации разлившегося топлива не будет.

В Росприроднадзоре добавили, что никакого сжигания как способа утилизации разлившегося топлива не будет.

На месте аварии работают оперативная группа МЧС из 190 человек и 35 единиц техники. Им на помощь отправили еще 100 сотрудников Сибирского спасательного центра.

На месте аварии работают оперативная группа МЧС из 190 человек и 35 единиц техники. Им на помощь отправили еще 100 сотрудников Сибирского спасательного центра.

Ранее следователи завели еще три уголовных дела: о порче земли, нарушении правил охраны окружающей среды при производстве работ и загрязнении вод.

Ранее следователи завели еще три уголовных дела: о порче земли, нарушении правил охраны окружающей среды при производстве работ и загрязнении вод.

Авария произошла 29 мая, однако местные чиновники сообщили о случившемся в МЧС лишь через два дня.

Авария произошла 29 мая, однако местные чиновники сообщили о случившемся в МЧС лишь через два дня.

Из аварийной цистерны вылилось более 20 тысяч тонн дизельного топлива, часть его попала в местный ручей и речку Амбарную.

Из аварийной цистерны вылилось более 20 тысяч тонн дизельного топлива, часть его попала в местный ручей и речку Амбарную.

"К спасателям Морспасслужбы присоединились 100 спасателей МЧС, ожидается прибытие еще 75 спасателей компании "Газпромнефть". Предполагается, что все специалисты, привлеченные для ликвидации последствий аварии, будут поделены на группы, во главе каждой будет назначен спасатель Морспасслужбы как наиболее подготовленный специалист в сфере борьбы с нефтеразливами на водных акваториях и обводненных поверхностях", - сообщает Росморречфлот.