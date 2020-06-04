Швеция разрешит въезд сезонным рабочим с 8 июня

СТОКГОЛЬМ, 4 июн - РИА Новости. Власти Швеции разрешат с 8 июня въезд в страну сезонных рабочих, занятых в сельскохозяйственной и лесохозяйственной сферах, а также в сфере огородничества, сообщает в четверг правительственная канцелярия.
"Сегодняшнее решение правительства подразумевает, что для сезонных рабочих в сфере лесного хозяйства, сельского хозяйства и огородничества может быть сделано исключение и им может быть разрешен въезд в страну на основании того, что они выполняют критически важную функции в Швеции", - говорится в сообщении.
Кроме того, исключение может быть сделано для лиц, имеющих вид на жительство в Швеции, которые из-за запрета на въезд оказались разлучены с родственниками, проживающими в стране.
Текущий запрет на въезд в Швецию из-за пределов ЕС, введенный с целью предупредить распространение коронавируса в стране, действует до 15 июня.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.