Швеция разрешит въезд сезонным рабочим с 8 июня

"Сегодняшнее решение правительства подразумевает, что для сезонных рабочих в сфере лесного хозяйства, сельского хозяйства и огородничества может быть сделано исключение и им может быть разрешен въезд в страну на основании того, что они выполняют критически важную функции в Швеции", - говорится в сообщении.