Глава ЦИК Белоруссии попросила СК оценить действия блогера Тихановского

МИНСК, 4 июн – РИА Новости. Глава Центризбиркома Глава Центризбиркома Белоруссии Лидия Ермошина сообщила, что обратилась в Следственный комитет республики с просьбой проверить, не подпадают ли действия блогера Сергей Тихановского, чья жена выдвигается кандидатом в президенты страны, под уголовную статью о воспрепятствовании проведению выборов и работе ЦИК.

Выборы президента Белоруссии назначены на 9 августа. В настоящее время подписи в поддержку своего выдвижения кандидатами собирают 14 претендентов на высший государственный пост. В том числе выдвигается Светлана Тихановская, чей муж, видеоблогер, не смог зарегистрировать свою инициативную группу. Вместе с тем Тихановский, который является руководителем инициативной группы своей жены, и его сторонники собирают массовые пикеты по сбору подписей в поддержку выдвижения своей супруги. Регистрация кандидатов в президенты пройдет с 5 по 14 июля, после чего стартует период предвыборной агитации.

"Я подготовила ходатайство в Следственный комитет, где прошу рассмотреть действия данного лица, я имею в виду господина Тихановского и его инициативную группу…, не укладываются ли его действия в статью 191 уголовного кодекса Беларуси, которая говорит о воспрепятствовании проведению выборов, работе Центральной и других избирательных комиссий в том числе путем угроз", - сказала Ермошина во время заседания ЦИК в четверг, которое транслировалось на сайте комиссии.

Глава ЦИК подчеркнула, что она "как физическое лицо и гражданин видит угрозу (в свой адрес - ред.) в связи с выполнением профессиональных обязанностей". "Это не просто угроза, она реальная, к ней готовятся, объявляют массовую подготовку… Я попросила Следственный комитет проверить, дать свою правовую оценку и при необходимости, естественно, привлечь данное лицо к уголовной ответственности", - сказала Ермошина.

Она выразила сомнение в мирном характере пикетов, которые проводил Тихановский и его сторонники. "Что означает надпись на пикете госпожи Тихановской со словами "Прихлопнуть" и далее оскорбительное прозвище меня? Это слово – синоним "убить, уничтожить", это прямая угроза на пикете по сбору подписей", - пояснила глава ЦИК.

Она добавила, что Тихановский предлагал своим сторонникам собраться на пикет у дома Ермошиной в Минске и "заодно зайти в гости". Глава ЦИК заявила, что усматривает в этом призыв к вторжению в жилище. "Это – угроза действием в связи с исполнением мною профессиональных обязанностей… далее осуществляется подготовка к пикету, дают объявление в рамках блога… Где безопасность жилища, где спокойствие граждан?", - подчеркнула Ермошина, имея в виду и безопасность своих соседей.