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Глава ЦИК Белоруссии попросила СК оценить действия блогера Тихановского
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РИА Новости

Глава ЦИК Белоруссии попросила СК оценить действия блогера Тихановского

14:02 04.06.2020 (обновлено: 14:05 04.06.2020)
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© РИА Новости / Дмитрий ЖмуцкийГлава Центризбиркома Белоруссии Лидия Ермошина
Глава Центризбиркома Белоруссии Лидия Ермошина
© РИА Новости / Дмитрий Жмуцкий
Глава Центризбиркома Белоруссии Лидия Ермошина. Архивное фото
МИНСК, 4 июн – РИА Новости. Глава Центризбиркома Белоруссии Лидия Ермошина сообщила, что обратилась в Следственный комитет республики с просьбой проверить, не подпадают ли действия блогера Сергей Тихановского, чья жена выдвигается кандидатом в президенты страны, под уголовную статью о воспрепятствовании проведению выборов и работе ЦИК.
Выборы президента Белоруссии назначены на 9 августа. В настоящее время подписи в поддержку своего выдвижения кандидатами собирают 14 претендентов на высший государственный пост. В том числе выдвигается Светлана Тихановская, чей муж, видеоблогер, не смог зарегистрировать свою инициативную группу. Вместе с тем Тихановский, который является руководителем инициативной группы своей жены, и его сторонники собирают массовые пикеты по сбору подписей в поддержку выдвижения своей супруги. Регистрация кандидатов в президенты пройдет с 5 по 14 июля, после чего стартует период предвыборной агитации.
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"Я подготовила ходатайство в Следственный комитет, где прошу рассмотреть действия данного лица, я имею в виду господина Тихановского и его инициативную группу…, не укладываются ли его действия в статью 191 уголовного кодекса Беларуси, которая говорит о воспрепятствовании проведению выборов, работе Центральной и других избирательных комиссий в том числе путем угроз", - сказала Ермошина во время заседания ЦИК в четверг, которое транслировалось на сайте комиссии.
Глава ЦИК подчеркнула, что она "как физическое лицо и гражданин видит угрозу (в свой адрес - ред.) в связи с выполнением профессиональных обязанностей". "Это не просто угроза, она реальная, к ней готовятся, объявляют массовую подготовку… Я попросила Следственный комитет проверить, дать свою правовую оценку и при необходимости, естественно, привлечь данное лицо к уголовной ответственности", - сказала Ермошина.
Она выразила сомнение в мирном характере пикетов, которые проводил Тихановский и его сторонники. "Что означает надпись на пикете госпожи Тихановской со словами "Прихлопнуть" и далее оскорбительное прозвище меня? Это слово – синоним "убить, уничтожить", это прямая угроза на пикете по сбору подписей", - пояснила глава ЦИК.
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Она добавила, что Тихановский предлагал своим сторонникам собраться на пикет у дома Ермошиной в Минске и "заодно зайти в гости". Глава ЦИК заявила, что усматривает в этом призыв к вторжению в жилище. "Это – угроза действием в связи с исполнением мною профессиональных обязанностей… далее осуществляется подготовка к пикету, дают объявление в рамках блога… Где безопасность жилища, где спокойствие граждан?", - подчеркнула Ермошина, имея в виду и безопасность своих соседей.
В конце мая в Гродно состоялся пикет в поддержку выдвижения кандидатом в президенты Светланы Тихановской, в ходе которого был задержан Сергей Тихановский и около десяти его сторонников. В МВД республики тогда сообщили, что участники пикета были задержаны за применение насилия в отношении сотрудников милиции. По данным МВД, во время пикета двум милиционерам были причинены телесные повреждения различной степени тяжести, они были госпитализированы. Следователями возбуждено уголовное дело за насилие в отношении сотрудников органов внутренних дел. Третьего июня правоохранители в ходе обыска дачи матери Тихановского нашли там 900 тысяч долларов. Согласно уголовному кодексу Белоруссии, статья "Насилие либо угроза применения насилия в отношении сотрудника органов внутренних дел" предусматривает наказание в виде ареста, или ограничения свободы на срок до пяти лет, или лишения свободы на срок до шести лет. Белорусские правозащитники заявили, что считают Тихановского политическим заключенным, и потребовали его освобождения.
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940035
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