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Распространение нового коронавируса
2020-06-04T11:38
https://ria.ru/20200604/1572449838.html
В Тульской области рассказали о новых случаях коронавируса
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/03/04/1568137654_0:92:3072:1820_1036x0_80_0_0_e0b591d406f653032941f891e3a756dc.jpg
РИА Новости

В Тульской области рассказали о новых случаях коронавируса

11:38 04.06.2020
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© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкМедицинские работники в защитных костюмах в машине скорой помощи
Медицинские работники в защитных костюмах в машине скорой помощи
© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в фотобанк
Медицинские работники в защитных костюмах в машине скорой помощи. Архивное фото
ВОРОНЕЖ, 4 июн - РИА Новости. Семь из 110 новых пациентов с подтвержденным коронавирусом в Тульской области заболели, находясь в Москве, остальные заразились внутри региона после контактов с инфицированными ранее, сообщает областное правительство.
За минувшие сутки в Тульской области зарегистрировано 110 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией.
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"Она подтверждена у жителей Тулы, Донского, Алексинского, Белевского, Богородицкого, Веневского, Воловского, Ефремовского, Заокского, Каменского, Кимовского, Киреевского, Новомосковского, Плавского, Суворовского, Узловского, Чернского, Щекинского и Ясногорского районов. Из них семь человек работают в столичном регионе или прибыли оттуда, остальные контактировали с заболевшими ранее", - говорится в сообщении.
Кроме того, за сутки 127 жителей Тулы и других районов области выздоровели после COVID-19.
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Таким образом, в Тульской области заболевание подтверждено у 4293 человек, число выздоровевших выросло до 2164. В регионе умерли 42 пациента с подтвержденным COVID-19, среди них подросток 17 лет и врач-терапевт. Кроме того, 93-летняя женщина, прошедшая курс лечения от коронавируса и готовившаяся к выписке, умерла от хронического заболевания.
Население Тульской области, по данным на 2020 год, составляет 1,466 миллиона человек.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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