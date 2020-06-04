В Тульской области рассказали о новых случаях коронавируса

Кроме того, за сутки 127 жителей Тулы и других районов области выздоровели после COVID-19.

Таким образом, в Тульской области заболевание подтверждено у 4293 человек, число выздоровевших выросло до 2164. В регионе умерли 42 пациента с подтвержденным COVID-19, среди них подросток 17 лет и врач-терапевт. Кроме того, 93-летняя женщина, прошедшая курс лечения от коронавируса и готовившаяся к выписке, умерла от хронического заболевания.