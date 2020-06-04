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Департамент инвестиционной и промышленной политики города Москвы
Департамент инвестиционной и промышленной политики города Москвы
2020-06-04T16:06
https://ria.ru/20200604/1572448279.html
Московский разработчик полимерных материалов наладил выпуск СИЗ
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/06/04/1572451313_0:32:3156:1807_1036x0_80_0_0_a3b90625a7320e20bfab03a323d9008f.jpg
РИА Новости

Московский разработчик полимерных материалов наладил выпуск СИЗ

12:06 04.06.2020 (обновлено: 16:06 04.06.2020)
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© AP Photo / Martin MeissnerДевушки надевают пластиковые экраны для лица
Девушки надевают пластиковые экраны для лица
© AP Photo / Martin Meissner
МОСКВА, 4 июн - РИА Новости. Столичный разработчик полимерных композиционных материалов "Гамма-Пласт" запустил производство многоразовых средств индивидуальной защиты - специальных очков и экранов для лица, сообщает пресс-служба столичного департамента инвестиционной и промышленной политики (ДИПП).
Сегодня мощности компании позволяют производить до 50 тысяч защитных очков и 65 тысяч защитных экранов для лица в месяц, говорится в сообщении. В ближайших планах компании - запуск производства одноразовых полиэтиленовых перчаток.
"Чтобы оперативно закрыть потребности горожан в средствах индивидуальной защиты, многие столичные промышленники переориентировали часть мощностей под выпуск масок, антисептиков для рук, защитных костюмов и других востребованных товаров. По некоторым направлениям они помогли существенно снизить зависимость от поставок из-за рубежа. Так, с начала года столичный производитель полимерных композиционных материалов "Гамма-Пласт" выпустил почти полмиллиона защитных очков. Кроме того, компания наладила выпуск защитных экранов для лица, которые особенно востребованы в тех сферах, где работа сотрудников связана с большим количеством социальных контактов", – рассказал руководитель ДИПП Александр Прохоров, слова которого приводит пресс-служба.
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При этом отмечается, что одна из первых партий продукции компании стала благотворительной – около полутора тысяч изделий предприятие бесплатно направило в больницы Москвы и Казани.
Основные заказчики новой продукции – компании оптовой и розничной торговли, сетевые магазины, санатории, продавцы франшиз в сфере салонов красоты, барбершопов и многие другие, уточняется в сообщении.
© Фото : "ГАММА-ПЛАСТ"Производство защитных экранов для лица разработчиком полимерных композиционных материалов "ГАММА-ПЛАСТ"
Производство защитных экранов для лица разработчиком полимерных композиционных материалов ГАММА-ПЛАСТ
© Фото : "ГАММА-ПЛАСТ"
Производство защитных экранов для лица разработчиком полимерных композиционных материалов "ГАММА-ПЛАСТ"
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Департамент инвестиционной и промышленной политики города МосквыАлександр Прохоров
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