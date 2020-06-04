Московский разработчик полимерных материалов наладил выпуск СИЗ

МОСКВА, 4 июн - РИА Новости. Столичный разработчик полимерных композиционных материалов "Гамма-Пласт" запустил производство многоразовых средств индивидуальной защиты - специальных очков и экранов для лица, сообщает пресс-служба столичного департамента инвестиционной и промышленной политики (ДИПП).

Сегодня мощности компании позволяют производить до 50 тысяч защитных очков и 65 тысяч защитных экранов для лица в месяц, говорится в сообщении. В ближайших планах компании - запуск производства одноразовых полиэтиленовых перчаток.

"Чтобы оперативно закрыть потребности горожан в средствах индивидуальной защиты, многие столичные промышленники переориентировали часть мощностей под выпуск масок, антисептиков для рук, защитных костюмов и других востребованных товаров. По некоторым направлениям они помогли существенно снизить зависимость от поставок из-за рубежа. Так, с начала года столичный производитель полимерных композиционных материалов "Гамма-Пласт" выпустил почти полмиллиона защитных очков. Кроме того, компания наладила выпуск защитных экранов для лица, которые особенно востребованы в тех сферах, где работа сотрудников связана с большим количеством социальных контактов", – рассказал руководитель ДИПП Александр Прохоров , слова которого приводит пресс-служба.

При этом отмечается, что одна из первых партий продукции компании стала благотворительной – около полутора тысяч изделий предприятие бесплатно направило в больницы Москвы и Казани.

Основные заказчики новой продукции – компании оптовой и розничной торговли, сетевые магазины, санатории, продавцы франшиз в сфере салонов красоты, барбершопов и многие другие, уточняется в сообщении.