В Подмосковье проверили состояние станций Горьковской ж/д

МОСКВА, 4 июн – РИА Новости. Сотрудники территориального отдела по городским округам Богородский и Электросталь Госадмтехнадзора Московской области проверили состояние железнодорожных станций и полос отвода железной дороги Горьковского направления, говорится в сообщении ведомства.
"Многие жители нашего региона пользуются железнодорожным транспортом ежедневно, поэтому контроль за тем, чтобы платформы и прилегающие территории были чистыми, благоустроенными и безопасными осуществляется на постоянной основе", - приводятся слова начальника Госадмтехнадзора Подмосковья Олега Баженова.
Он добавил, что по итогам проведенных мероприятий на Горьковском направлении было устранено свыше 25 нарушений в содержании территорий, прилегающих к железнодорожным станциям.