В Подмосковье проверили состояние станций Горьковской ж/д

"Многие жители нашего региона пользуются железнодорожным транспортом ежедневно, поэтому контроль за тем, чтобы платформы и прилегающие территории были чистыми, благоустроенными и безопасными осуществляется на постоянной основе", - приводятся слова начальника Госадмтехнадзора Подмосковья Олега Баженова.