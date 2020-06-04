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Новости Подмосковья
2020-06-04T11:47
https://ria.ru/20200604/1572448039.html
В Подмосковье проверили состояние станций Горьковской ж/д
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/06/04/1572449728_0:0:3640:2048_1036x0_80_0_0_4e0621ef72bfe56c5022afb22b70dbaa.jpg
РИА Новости

В Подмосковье проверили состояние станций Горьковской ж/д

11:47 04.06.2020
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CC0 / Svetlov Artem / Станция Электроугли Горьковского направления Московской железной дороги
Станция Электроугли Горьковского направления Московской железной дороги
CC0 / Svetlov Artem /
МОСКВА, 4 июн – РИА Новости. Сотрудники территориального отдела по городским округам Богородский и Электросталь Госадмтехнадзора Московской области проверили состояние железнодорожных станций и полос отвода железной дороги Горьковского направления, говорится в сообщении ведомства.
"Многие жители нашего региона пользуются железнодорожным транспортом ежедневно, поэтому контроль за тем, чтобы платформы и прилегающие территории были чистыми, благоустроенными и безопасными осуществляется на постоянной основе", - приводятся слова начальника Госадмтехнадзора Подмосковья Олега Баженова.
Он добавил, что по итогам проведенных мероприятий на Горьковском направлении было устранено свыше 25 нарушений в содержании территорий, прилегающих к железнодорожным станциям.
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Новости ПодмосковьяМосковская область (Подмосковье)
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