Удмуртия запускает инвестиционный марафон для привлечения бизнеса

УФА, 4 июн - РИА Новости. Инвестиционный марафон "Удмуртия зовет", где регион покажет потенциальным инвесторам возможности развития в сфере IT-технологий, туризма, сельского хозяйства и промышленности, стартует 5 июня, заявил глава республики Александр Бречалов.
"Июнь характерен своей насыщенной деловой повесткой для всех инвесторов и предпринимателей. Около года назад на Санкт-Петербургском международном экономическом форуме мы заключили более 10 соглашений с объемом инвестиций в 10 миллиардов рублей. В этом году были не менее глобальные планы, но время диктует свои правила. Мы сильнее обстоятельств и нашли способ продолжать взаимодействие с инвесторами", - презентовал Бречалов марафон на своей странице в социальной сети "ВКонтакте".
Он отметил, что нефинансовые меры поддержки – это, в первую очередь, продвижение на внешние рынки. "Один из ключевых этапов продвижения – инвестиционный марафон "Удмуртия зовет!", который запускается 5 июня. Это будет 4 дня инвестиционных мероприятий с отдельной темой на каждый день. Мы расскажем о новых решениях в этих областях, мерах поддержки, готовых площадках для реализации проектов", - сообщил глава Удмуртии.
По его словам, 5 июня площадка марафона будет посвящена IT-технологиям, 11 июня – туризму и городской экономике, 19 июня – сельскому хозяйству и торговым сетям, а 26 июня – промышленности, малому и среднему бизнесу.
Бречалов призвал предпринимателей и руководителей предприятий ознакомиться с программой и направить свои предложения для возможности наиболее эффективно воспользоваться площадкой и инвесторам, и бизнесу.