Удмуртия запускает инвестиционный марафон для привлечения бизнеса

Он отметил, что нефинансовые меры поддержки – это, в первую очередь, продвижение на внешние рынки. "Один из ключевых этапов продвижения – инвестиционный марафон "Удмуртия зовет!", который запускается 5 июня. Это будет 4 дня инвестиционных мероприятий с отдельной темой на каждый день. Мы расскажем о новых решениях в этих областях, мерах поддержки, готовых площадках для реализации проектов", - сообщил глава Удмуртии.