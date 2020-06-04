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Удмуртская Республика
2020-06-04T11:08
https://ria.ru/20200604/1572447731.html
Удмуртия запускает инвестиционный марафон для привлечения бизнеса
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РИА Новости

Удмуртия запускает инвестиционный марафон для привлечения бизнеса

11:08 04.06.2020
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© РИА Новости / Алексей Дружинин / Перейти в фотобанкГлава Удмуртской Республики Александр Бречалов
Глава Удмуртской Республики Александр Бречалов
© РИА Новости / Алексей Дружинин
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Глава Удмуртской Республики Александр Бречалов. Архивное фото
УФА, 4 июн - РИА Новости. Инвестиционный марафон "Удмуртия зовет", где регион покажет потенциальным инвесторам возможности развития в сфере IT-технологий, туризма, сельского хозяйства и промышленности, стартует 5 июня, заявил глава республики Александр Бречалов.
"Июнь характерен своей насыщенной деловой повесткой для всех инвесторов и предпринимателей. Около года назад на Санкт-Петербургском международном экономическом форуме мы заключили более 10 соглашений с объемом инвестиций в 10 миллиардов рублей. В этом году были не менее глобальные планы, но время диктует свои правила. Мы сильнее обстоятельств и нашли способ продолжать взаимодействие с инвесторами", - презентовал Бречалов марафон на своей странице в социальной сети "ВКонтакте".
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Он отметил, что нефинансовые меры поддержки – это, в первую очередь, продвижение на внешние рынки. "Один из ключевых этапов продвижения – инвестиционный марафон "Удмуртия зовет!", который запускается 5 июня. Это будет 4 дня инвестиционных мероприятий с отдельной темой на каждый день. Мы расскажем о новых решениях в этих областях, мерах поддержки, готовых площадках для реализации проектов", - сообщил глава Удмуртии.
По его словам, 5 июня площадка марафона будет посвящена IT-технологиям, 11 июня – туризму и городской экономике, 19 июня – сельскому хозяйству и торговым сетям, а 26 июня – промышленности, малому и среднему бизнесу.
Бречалов призвал предпринимателей и руководителей предприятий ознакомиться с программой и направить свои предложения для возможности наиболее эффективно воспользоваться площадкой и инвесторам, и бизнесу.
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Удмуртская РеспубликаАлександр БречаловУдмуртская Республика (Удмуртия)Экономика
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