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Распространение нового коронавируса
2020-06-04T10:59
https://ria.ru/20200604/1572446459.html
В Ростовской области умерли три пациента с коронавирусом
https://cdn23.img.ria.ru/images/7e4/2/2/1564161010_0:0:3072:1728_1036x0_80_0_0_f1a207578cf7e389bd83584b73e07c53.jpg
РИА Новости

В Ростовской области умерли три пациента с коронавирусом

10:59 04.06.2020
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© РИА Новости / Евгений Епанчинцев / Перейти в фотобанкТест на коронавирус
Тест на коронавирус
© РИА Новости / Евгений Епанчинцев
Перейти в фотобанк
Тест на коронавирус. Архивное фото
РОСТОВ-НА-ДОНУ, 4 июн - РИА Новости. Еще три человека с коронавирусом скончались в Ростовской области, общее число умерших с таким диагнозом выросло до 43, сообщает правительство региона.
По данным областного Роспотребнадзора, за последние сутки число выявленных случаев инфицирования коронавирусом в регионе увеличилось на 184 и достигло 5557. Коэффициент распространения инфекции составил 1,28.
"За последние сутки умерли еще три человека с CОVID-19 – это женщина 79 лет с заболеваниями сердечно-сосудистой системы, мужчина 80 лет, в анамнезе которого хронические заболевания сердечно-сосудистой системы, мужчина 61 года с хроническим заболеванием легких", - говорится в сообщении.
Таким образом, всего в области скончались 43 человека с COVID-19. В тяжелом состоянии на аппаратах ИВЛ находятся 28 человек. За весь период в области выздоровели 2049 человека.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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