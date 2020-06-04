В Ростовской области умерли три пациента с коронавирусом

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 4 июн - РИА Новости. Еще три человека с коронавирусом скончались в Ростовской области, общее число умерших с таким диагнозом выросло до 43, сообщает правительство региона.
По данным областного Роспотребнадзора, за последние сутки число выявленных случаев инфицирования коронавирусом в регионе увеличилось на 184 и достигло 5557. Коэффициент распространения инфекции составил 1,28.
"За последние сутки умерли еще три человека с CОVID-19 – это женщина 79 лет с заболеваниями сердечно-сосудистой системы, мужчина 80 лет, в анамнезе которого хронические заболевания сердечно-сосудистой системы, мужчина 61 года с хроническим заболеванием легких", - говорится в сообщении.
Таким образом, всего в области скончались 43 человека с COVID-19. В тяжелом состоянии на аппаратах ИВЛ находятся 28 человек. За весь период в области выздоровели 2049 человека.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.