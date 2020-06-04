В Ростовской области умерли три пациента с коронавирусом

"За последние сутки умерли еще три человека с CОVID-19 – это женщина 79 лет с заболеваниями сердечно-сосудистой системы, мужчина 80 лет, в анамнезе которого хронические заболевания сердечно-сосудистой системы, мужчина 61 года с хроническим заболеванием легких", - говорится в сообщении.