Мужчина, напавший на работника метро Петербурга, пойдет под суд

МОСКВА, 4 июн - РИА Новости. Мужчину, который ударил работника метро Санкт-Петербурга в ответ на просьбу надеть маску, будут судить по обвинению в побоях и хулиганстве, сообщается на сайте СК РФ.
Ранее сообщалось, что Марат Мамедов 14 мая в вестибюле станции метро "Нарвская" ударил кулаком по лицу контролера петербургского метрополитена, который сделал ему замечание о нарушении карантинных мер и предложил надеть маску. Потерпевший был отправлен на амбулаторное лечение, Мамедова задержали и впоследствии посадили под домашний арест.
"Завершено расследование уголовного дела в отношении мужчины 1985 года рождения, обвиняемого в совершении преступлений, предусмотренных ст. 116, ч.2 ст. 213 УК РФ (побои, хулиганство)... Следствием собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу", - говорится в релизе СК.
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