Мужчина, напавший на работника метро Петербурга, пойдет под суд

Ранее сообщалось, что Марат Мамедов 14 мая в вестибюле станции метро "Нарвская" ударил кулаком по лицу контролера петербургского метрополитена, который сделал ему замечание о нарушении карантинных мер и предложил надеть маску. Потерпевший был отправлен на амбулаторное лечение, Мамедова задержали и впоследствии посадили под домашний арест.