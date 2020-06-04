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2020-06-04T10:49
https://ria.ru/20200604/1572445415.html
Мужчина, напавший на работника метро Петербурга, пойдет под суд
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/05/0f/1571482956_0:0:452:254_1036x0_80_0_0_a956f146609bfb54121d33b784915057.jpg
РИА Новости

Мужчина, напавший на работника метро Петербурга, пойдет под суд

10:49 04.06.2020
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© ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской областиПассажир ударил работника метро в вестибюле станции "Нарвская" в Санкт-Петербурге
Пассажир ударил работника метро в вестибюле станции Нарвская в Санкт-Петербурге
© ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области
Пассажир ударил работника метро в вестибюле станции "Нарвская" в Санкт-Петербурге
МОСКВА, 4 июн - РИА Новости. Мужчину, который ударил работника метро Санкт-Петербурга в ответ на просьбу надеть маску, будут судить по обвинению в побоях и хулиганстве, сообщается на сайте СК РФ.
Ранее сообщалось, что Марат Мамедов 14 мая в вестибюле станции метро "Нарвская" ударил кулаком по лицу контролера петербургского метрополитена, который сделал ему замечание о нарушении карантинных мер и предложил надеть маску. Потерпевший был отправлен на амбулаторное лечение, Мамедова задержали и впоследствии посадили под домашний арест.
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"Завершено расследование уголовного дела в отношении мужчины 1985 года рождения, обвиняемого в совершении преступлений, предусмотренных ст. 116, ч.2 ст. 213 УК РФ (побои, хулиганство)... Следствием собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу", - говорится в релизе СК.
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