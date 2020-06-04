Пригожин резко ответил высмеявшему его Охлобыстину

МОСКВА, 4 июн — РИА Новости. Иосиф Пригожин считает трусом актера Ивана Охлобыстина, который назвал его человеком, борющимся за права "всего актерского цеха, включая стриптиз".
По словам продюсера, он лично звонил Охлобыстину, чтобы объяснить ситуацию, однако тот не взял трубку.
"Они не хотят разговаривать, все на хайпе, да еще и богом прикрываются!" — сказал Пригожин в комментарии "Комсомольской правде".
Ранее продюсер заявил, что популярные артисты бедствуют из-за отмены выступлений. Из-за этого между ним и музыкантом Сергеем Шнуровым разгорелся конфликт.
Лидер группы "Ленинград" раскритиковал Пригожина, а продюсер заявил, что Шнуров не избежит "мужского разговора" и ему придется извиниться перед певицей Валерией, которую тот упоминал в своих стихах.
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