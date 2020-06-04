Пригожин резко ответил высмеявшему его Охлобыстину

Музыкальный продюсер Иосиф Пригожин во время творческой встречи, приуроченной к его 50-летнему юбилею, в ММПЦ МИА "Россия сегодня" в Москве.

По словам продюсера, он лично звонил Охлобыстину, чтобы объяснить ситуацию, однако тот не взял трубку.

"Они не хотят разговаривать, все на хайпе, да еще и богом прикрываются!" — сказал Пригожин в комментарии "Комсомольской правде".

Ранее продюсер заявил, что популярные артисты бедствуют из-за отмены выступлений. Из-за этого между ним и музыкантом Сергеем Шнуровым разгорелся конфликт.