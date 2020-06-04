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2020-06-04T12:10
https://ria.ru/20200604/1572445374.html
Пригожин резко ответил высмеявшему его Охлобыстину
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РИА Новости

Пригожин резко ответил высмеявшему его Охлобыстину

10:48 04.06.2020 (обновлено: 12:10 04.06.2020)
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© РИА Новости / Владимир Трефилов / Перейти в фотобанкМузыкальный продюсер Иосиф Пригожин во время творческой встречи, приуроченной к его 50-летнему юбилею, в ММПЦ МИА "Россия сегодня" в Москве.
Музыкальный продюсер Иосиф Пригожин во время творческой встречи, приуроченной к его 50-летнему юбилею, в ММПЦ МИА Россия сегодня в Москве.
© РИА Новости / Владимир Трефилов
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МОСКВА, 4 июн — РИА Новости. Иосиф Пригожин считает трусом актера Ивана Охлобыстина, который назвал его человеком, борющимся за права "всего актерского цеха, включая стриптиз".
По словам продюсера, он лично звонил Охлобыстину, чтобы объяснить ситуацию, однако тот не взял трубку.

"Они не хотят разговаривать, все на хайпе, да еще и богом прикрываются!" — сказал Пригожин в комментарии "Комсомольской правде".

Ранее продюсер заявил, что популярные артисты бедствуют из-за отмены выступлений. Из-за этого между ним и музыкантом Сергеем Шнуровым разгорелся конфликт.
Лидер группы "Ленинград" раскритиковал Пригожина, а продюсер заявил, что Шнуров не избежит "мужского разговора" и ему придется извиниться перед певицей Валерией, которую тот упоминал в своих стихах.
Певец Григорий Лепс
30 мая, 16:13Культура
Лепс дал совет "бедствующим" артистам
22988710348
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Шоу-бизнесИосиф ПригожинИван Охлобыстин
Популярные комментарии
...популярные артисты бедствуют из-за отмены выступлений... (с) Чтоб все мы так "бедствовали"!
4 июня, 10:55
некто из России
9390000
Не на что заправлять яхты и содержать 5 вилл в разных странах.
4 июня, 11:08
Pavel Bortnikov
64120000
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