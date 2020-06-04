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Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево
Распространение нового коронавируса
2020-06-04T10:51
https://ria.ru/20200604/1572445030.html
Более 85% новых выявленных больных COVID-19 в Москве младше 65 лет
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/05/05/1570985283_187:0:2547:1327_1036x0_80_0_0_63af36c24c3ff295da1f94ac54f6d1ac.jpg
РИА Новости

Более 85% новых выявленных больных COVID-19 в Москве младше 65 лет

10:43 04.06.2020 (обновлено: 10:51 04.06.2020)
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© РИА Новости / Валерий Мельников / Перейти в фотобанкМедики карантинного центра в Коммунарке
Медики карантинного центра в Коммунарке
© РИА Новости / Валерий Мельников
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Медики карантинного центра в Коммунарке. Архивное фото
МОСКВА, 4 июн - РИА Новости. Более 85% новых выявленных больных коронавирусом в Москве младше 65 лет, причем 7,9% - дети, сообщает столичный оперативный штаб по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом в четверг.
"В столице подтверждено 1998 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. Всего в Москве к настоящему моменту зафиксировано 189 214 случаев коронавируса. 43,8% среди новых заболевших - люди в возрасте от 18 до 45 лет, 34,4% – от 46 до 65 лет, 9,7% - от 66 до 79 лет, еще 4,2% – старше 80 лет. Также 7,9% среди заболевших - дети", - говорится в сообщении.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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