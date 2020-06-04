Более 85% новых выявленных больных COVID-19 в Москве младше 65 лет

"В столице подтверждено 1998 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. Всего в Москве к настоящему моменту зафиксировано 189 214 случаев коронавируса. 43,8% среди новых заболевших - люди в возрасте от 18 до 45 лет, 34,4% – от 46 до 65 лет, 9,7% - от 66 до 79 лет, еще 4,2% – старше 80 лет. Также 7,9% среди заболевших - дети", - говорится в сообщении.