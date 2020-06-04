Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево
Распространение нового коронавируса
2020-06-04T10:01
https://ria.ru/20200604/1572441750.html
Депутат израильского Кнессета заразился коронавирусом
https://cdn22.img.ria.ru/images/40064/86/400648624_0:0:1024:576_1036x0_80_0_0_5d14378c88b97b6ee90593e7c55b0aa6.jpg
РИА Новости

Депутат израильского Кнессета заразился коронавирусом

09:55 04.06.2020 (обновлено: 10:01 04.06.2020)
642
© Flickr / hoyasmegКнессет
Кнессет
© Flickr / hoyasmeg
Кнессет. Архивное фото
ТЕЛЬ-АВИВ, 4 июн - РИА Новости. Депутат от "Объединённого арабского списка" Сами Абу Шахаде заболел коронавирусом, в связи с чем пленарные заседания в израильском Кнессете в четверг отменены.
"Да, это правда", - подтвердил РИА Новости информацию о болезни Абу Шахаде депутат от партии "ХАДАШ", входящей в "Объединённый арабский список" в Кнессете, Юсуф Джабарин. Джабарин добавил, что, вероятно, все депутаты "Объединённого арабского списка" отправятся на карантин, но пока официальное решение по этому вопросу не принято.
Полицейский рейд по поддержанию карантина в городе Ашдод, Израиль
3 июня, 20:40Распространение нового коронавируса
В Израиле за сутки умер один пациент с коронавирусом
По информации издания "Едиот Ахронот", Абу Шахаде два дня находился на карантине после того, как у его водителя был диагностирован коронавирус. Теперь у самого депутата тест на коронавирус показал положительный результат.
Как сообщил официальный телеканал Кнессета, "все заседания комитетов, запланированные на сегодня, отменены".
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
232002
Обсудить 0
Распространение нового коронавирусаКоронавирус COVID-19Кнессет ИзраиляИзраильВ мире
Рекомендуем
Президент США Дональд Трамп во время брифинга в розовом саду возле Белого дома
Трамп заявил о перерыве в общении с Си Цзиньпином
Тель-Авив
В Палестине не приняли ежемесячные налоговые отчисления от Израиля
Северный пляж Эйлата.
Стало известно, как отели Израиля готовятся к приему гостей
Женщина на велосипеде на одной из улиц Тель-Авива
Израильские врачи поделились секретами успеха в борьбе с коронавирусом
Древнееврейский алтарь в Израильском музее
Археологи обнаружили следы конопли на древнееврейском алтаре
Колбы с реагентами для экспресс-тестов на коронавирус
Мэр Хабаровска самоизолировался из-за COVID-19 в его семье
Полицейский рейд по поддержанию карантина в городе Ашдод, Израиль
В Израиле за сутки умер один пациент с коронавирусом
Рубли
Исследование показало готовность компаний к восстановлению после COVID-19
Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху во время встречи с президентом РФ Владимиром Путиным
Нетаньяху официально пригласили на парад Победы в Москве
Военнослужащие на бронетранспортере БТР-МДМ Ракушка на военном параде на Красной площади
Киргизские военные примут участие в параде Победы в Москве
Денежные купюры и монеты России и Украины
Банкир назвал условия возвращения украинских товаров на российский рынок
Логотип компании Apple
Apple блокирует смартфоны, украденные во время протестов в США
Первый пилотируемый запуск корабля Crew Dragon, созданного компанией SpaceX Илона Маска
Для полета на МКС на корабле Маска выбрали первых туристов
Автомобиль
Ученые научили нейросеть управлять плавностью движения автомобиля
Колбы с реагентами для экспресс-тестов на коронавирус
В Кузбассе за сутки выявили 28 случаев коронавируса
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
01:16Российские музыканты написали более тысячи песен про коронавирус
01:04Обломки взорвавшегося бака "Фрегата" разлетелись на тысячи километров
01:00AstraZeneca вдвое увеличила мощности по производству вакцины от COVID-19
00:54Мексиканская армия изъяла десять тонн наркотиков у границы с США
00:50Солист "Иванушек" рассказал о романе с Жанной Фриске
00:50Кадыров опроверг слухи о заболевании вице-премьера Чечни
00:42Часть военных остаются в районе Вашингтона
00:40Эксперт назвал возможную причину убийства стрингера Ruptly в Йемене
00:25Помпео прокомментировал новые требования NASDAQ к компаниям
00:19Разлив топлива в Норильске засняли из космоса
00:16США выделили ряду стран $180 миллионов на приобретение аппаратов ИВЛ
00:14Эксперты рассказали, как коронавирус повлиял на сбережения россиян
00:09Мечети Духовного управления мусульман в Москве 5 июня будут закрыты
00:09В РВИО объяснили, почему Франции дали оккупировать Германию в 1945 году
00:05В Москве за сутки умерли 57 пациентов с коронавирусом
23:46Facebook по ошибке пометил пост RT Deutsch о больнице в Уфе как фейк
23:37Российские студенты придумали способ воровать одежду из бутиков
23:29В Вене прошла демонстрация против произвола полиции в США
23:25"Нафтогаз" поблагодарил США за проект санкций по "Северному потоку — 2"
23:20В России оценили шансы достроить "Северный поток — 2" после новых санкций
Лента новостейМолния