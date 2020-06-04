Депутат израильского Кнессета заразился коронавирусом

ТЕЛЬ-АВИВ, 4 июн - РИА Новости. Депутат от "Объединённого арабского списка" Сами Абу Шахаде заболел Депутат от "Объединённого арабского списка" Сами Абу Шахаде заболел коронавирусом , в связи с чем пленарные заседания в израильском Кнессете в четверг отменены.

"Да, это правда", - подтвердил РИА Новости информацию о болезни Абу Шахаде депутат от партии "ХАДАШ", входящей в "Объединённый арабский список" в Кнессете, Юсуф Джабарин. Джабарин добавил, что, вероятно, все депутаты "Объединённого арабского списка" отправятся на карантин, но пока официальное решение по этому вопросу не принято.

По информации издания "Едиот Ахронот", Абу Шахаде два дня находился на карантине после того, как у его водителя был диагностирован коронавирус. Теперь у самого депутата тест на коронавирус показал положительный результат.

Как сообщил официальный телеканал Кнессета, "все заседания комитетов, запланированные на сегодня, отменены".