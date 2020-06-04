В Филатовской больнице в Москве лечатся более 630 человек с коронавирусом

"Сводка на утро 04.06.20. Всего на лечении: 1162. Из них с диагнозами: внебольничная пневмония предположительно вирусной этиологии: 1116. В том числе пациентов с подтвержденной коронавирусной инфекцией COVID+: 634. В том числе с подтвержденной коронавирусной инфекцией COVID+ у беременных и родильниц: 35. В ОРИТ: 153. На ИВЛ: 61", - написал главврач в Facebook.