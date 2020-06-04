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Распространение нового коронавируса
2020-06-04T09:52
https://ria.ru/20200604/1572441591.html
В Филатовской больнице в Москве лечатся более 630 человек с коронавирусом
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/05/19/1571977191_0:160:3072:1888_1036x0_80_0_0_3ce3f15d02a276c2ea1d8167802b0757.jpg
РИА Новости

В Филатовской больнице в Москве лечатся более 630 человек с коронавирусом

09:52 04.06.2020
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© РИА Новости / Алексей Майшев / Перейти в фотобанкМедицинские работники входят в красную зону госпиталя COVID-19 городской клинической больницы № 15 имени О. М. Филатова в Москве
Медицинские работники входят в красную зону госпиталя COVID-19 городской клинической больницы № 15 имени О. М. Филатова в Москве
© РИА Новости / Алексей Майшев
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 4 июн - РИА Новости. Свыше 630 человек проходят лечение от новой коронавирусной инфекции в Филатовской больнице в Москве, сообщил в четверг главврач больницы Валерий Вечорко.

"Сводка на утро 04.06.20. Всего на лечении: 1162. Из них с диагнозами: внебольничная пневмония предположительно вирусной этиологии: 1116. В том числе пациентов с подтвержденной коронавирусной инфекцией COVID+: 634. В том числе с подтвержденной коронавирусной инфекцией COVID+ у беременных и родильниц: 35. В ОРИТ: 153. На ИВЛ: 61", - написал главврач в Facebook.

Он добавил, что за сутки из больницы выписали 145 человек, поступило 152.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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