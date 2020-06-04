Самарская губернская дума перешла на дистанционный режим работы

"Второго июня поступило постановление государственного санитарного врача о временном отстранении от работы одного из специалистов Самарской губернской думы, имевшего контакт первого уровня… Все мероприятия Самарской губернской думы в ближайшее время планируются в дистанционном режиме", - говорится в сообщении.

Отмечается, что в здании думы также усилены меры по пропускному режиму, большинство сотрудников переведены на удаленный режим работы, в помещениях парламента установлен обязательный масочный режим. Кроме того, продолжат действовать ранее установленные меры по профилактике коронавируса, в частности, дезинфекция помещений и измерение температуры работников.