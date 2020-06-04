В Магадане убийца четырех человек получил пожизненный срок

"Спустя пять дней Сергей Швачич убил ножом также ранее знакомого в ходе конфликта в квартире жилого дома на улице Портовой в Магадане. А после этого, полагая, что присутствующие в квартире мужчина и женщина сообщат о преступлении в правоохранительные органы, он поочередно убил их обоих, используя нож. Покидая место преступления, осужденный похитил имущество погибших на сумму более 65 тысяч рублей. Кроме того... за месяц до убийства молодой человек открыто похитил имущество двух убитых им в указанной квартире мужчин", - говорится в сообщении.