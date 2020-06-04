В Магадане убийца четырех человек получил пожизненный срок

МАГАДАН, 4 июн - РИА Новости. Суд в Магадане признал 24-летнего жителя города Сергея Швачича виновным в убийстве четырех человек, грабеже и кражах и приговорил его к пожизненному заключению в колонии особого режима, сообщает в четверг СУСК России по региону.
Следствием и судом установлено, что Швачич в ночь на 25 декабря 2018 года поссорился с собутыльником и убил его в квартире дома на улице Речной в Магадане, на следующий день он похитил имущество погибшего на сумму более 66 тысяч рублей.
"Спустя пять дней Сергей Швачич убил ножом также ранее знакомого в ходе конфликта в квартире жилого дома на улице Портовой в Магадане. А после этого, полагая, что присутствующие в квартире мужчина и женщина сообщат о преступлении в правоохранительные органы, он поочередно убил их обоих, используя нож. Покидая место преступления, осужденный похитил имущество погибших на сумму более 65 тысяч рублей. Кроме того... за месяц до убийства молодой человек открыто похитил имущество двух убитых им в указанной квартире мужчин", - говорится в сообщении.
Преступления раскрыли по горячим следам, но ранее судимый Швачич вину не признал.
"Коллегия присяжных заседателей признала подсудимого виновным в совершении всех инкриминируемых деяний. Приговором Магаданского областного суда по совокупности совершенных преступлений Сергею Швачичу назначено наказание в виде лишения свободы на пожизненный срок с отбыванием в колонии особого режима", - сообщает ведомство.
Приговор суда в законную силу не вступил.
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