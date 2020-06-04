В Тамбовской области выявили 67 новых случаев заражения коронавирусом

ВОРОНЕЖ, 4 июн - РИА Новости. Коронавирусная инфекция подтвердилась за сутки у 67 пациентов в Тамбовской области , среди заболевших оказался двухлетний мальчик и еще трое детей, сообщает администрация региона.

За сутки в регионе подтверждено 67 новых случаев коронавирусной инфекции.

"Из них: 22 мужчины, 41 женщина, 4 детей (девочки 16, 17 лет, мальчики 2, 13 лет). Возраст взрослых от 18 до 82 лет. Прибывших из других регионов нет, 67 контактных с заболевшими", - говорится в сообщении.

Количество подтвержденных случаев коронавирусной инфекции выросло в регионе до 3175, из них 1153 - без клинических проявлений. Выздоровели 1388 пациентов, в том числе 645 выписаны из стационара, 743 сняты с амбулаторного наблюдения на дому. Умерли 11.

На госпитализации в настоящий момент находятся 397 человек, из них диагноз "пневмония" у 318 человек.

"Количество находящихся на карантине на дому под медицинским наблюдением – 4314 (из них подтверждённых случаев - 1446, они входят в общее количество). Снято с наблюдения на дому – 748. Выписано из больниц – 1197. Всего обследованных лиц - 13389", - сообщают областные власти.

Население Тамбовской области, по данным на 2020 год, составляет чуть более 1 миллиона.