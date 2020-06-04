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Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево
Распространение нового коронавируса
2020-06-04T09:27
https://ria.ru/20200604/1572440196.html
В Тамбовской области выявили 67 новых случаев заражения коронавирусом
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/04/10/1570152001_0:152:3100:1896_1036x0_80_0_0_84149d2d85ee1af743b3566c4c295d94.jpg
РИА Новости

В Тамбовской области выявили 67 новых случаев заражения коронавирусом

09:27 04.06.2020
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© Илья ПиталевСотрудники лаборатории проводят тесты на коронавирус
Сотрудники лаборатории проводят тесты на коронавирус
© Илья Питалев
Сотрудники лаборатории проводят тесты на коронавирус. Архивное фото
ВОРОНЕЖ, 4 июн - РИА Новости. Коронавирусная инфекция подтвердилась за сутки у 67 пациентов в Тамбовской области, среди заболевших оказался двухлетний мальчик и еще трое детей, сообщает администрация региона.
За сутки в регионе подтверждено 67 новых случаев коронавирусной инфекции.
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"Из них: 22 мужчины, 41 женщина, 4 детей (девочки 16, 17 лет, мальчики 2, 13 лет). Возраст взрослых от 18 до 82 лет. Прибывших из других регионов нет, 67 контактных с заболевшими", - говорится в сообщении.
Количество подтвержденных случаев коронавирусной инфекции выросло в регионе до 3175, из них 1153 - без клинических проявлений. Выздоровели 1388 пациентов, в том числе 645 выписаны из стационара, 743 сняты с амбулаторного наблюдения на дому. Умерли 11.
На госпитализации в настоящий момент находятся 397 человек, из них диагноз "пневмония" у 318 человек.
"Количество находящихся на карантине на дому под медицинским наблюдением – 4314 (из них подтверждённых случаев - 1446, они входят в общее количество). Снято с наблюдения на дому – 748. Выписано из больниц – 1197. Всего обследованных лиц - 13389", - сообщают областные власти.
Население Тамбовской области, по данным на 2020 год, составляет чуть более 1 миллиона.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19Тамбовская областьПроисшествия
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