На Камчатке осудили женщину, утопившую своих детей

МОСКВА, 4 июн — РИА Новости. Жительница города Вилючинска на Камчатке, утопившая двух своих детей в бухте, приговорена к 15 годам лишения свободы, сообщатся на сайте Генпрокуратуры Российской Федерации.
Ранее сообщалось, что в сентябре 2019 года женщина решила утопить двоих детей и совершить самоубийство после измены мужчины, с которым у них была общая полуторамесячная дочь. Как утверждали очевидцы, она зашла в воду, привязав пятилетнего сына к себе и взяв на руки дочку. Полицейские смогли добраться до женщины только на лодке. К этому времени дети уже утонули, сама женщина не пострадала. В отношении жительницы Вилючинска было возбуждено уголовное дело за убийство двух малолетних лиц.
"Камчатский краевой суд вынес приговор по уголовному делу в отношении жительницы ЗАТО города Вилючинск. Она признана виновной в совершении преступления, предусмотренного пунктами "а", "в" части 2 статьи 105 УК Российской Федерации ("Убийство малолетнего, заведомо для виновного находящегося в беспомощном состоянии"). Суд приговорил виновную к 15 годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима", — говорится в сообщении.
Отмечается, что в ходе следствия была проведена судебно-психиатрическая экспертиза, по результатам которой эксперты сделали вывод, что в момент совершения преступления виновная могла в полной мере осознавать опасность своих действий.
Приговор суда в законную силу не вступил, добавляется в сообщении.