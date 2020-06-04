На Камчатке осудили женщину, утопившую своих детей

Ранее сообщалось, что в сентябре 2019 года женщина решила утопить двоих детей и совершить самоубийство после измены мужчины, с которым у них была общая полуторамесячная дочь. Как утверждали очевидцы, она зашла в воду, привязав пятилетнего сына к себе и взяв на руки дочку. Полицейские смогли добраться до женщины только на лодке. К этому времени дети уже утонули, сама женщина не пострадала. В отношении жительницы Вилючинска было возбуждено уголовное дело за убийство двух малолетних лиц.