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2020-06-04T10:20
https://ria.ru/20200604/1572434268.html
На Камчатке осудили женщину, утопившую своих детей
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РИА Новости

На Камчатке осудили женщину, утопившую своих детей

02:36 04.06.2020 (обновлено: 10:20 04.06.2020)
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© Sputnik / Табылды КадырбековРуки в наручниках
Руки в наручниках
© Sputnik / Табылды Кадырбеков
Руки в наручниках. Архивное фото
МОСКВА, 4 июн — РИА Новости. Жительница города Вилючинска на Камчатке, утопившая двух своих детей в бухте, приговорена к 15 годам лишения свободы, сообщатся на сайте Генпрокуратуры Российской Федерации.
Ранее сообщалось, что в сентябре 2019 года женщина решила утопить двоих детей и совершить самоубийство после измены мужчины, с которым у них была общая полуторамесячная дочь. Как утверждали очевидцы, она зашла в воду, привязав пятилетнего сына к себе и взяв на руки дочку. Полицейские смогли добраться до женщины только на лодке. К этому времени дети уже утонули, сама женщина не пострадала. В отношении жительницы Вилючинска было возбуждено уголовное дело за убийство двух малолетних лиц.

"Камчатский краевой суд вынес приговор по уголовному делу в отношении жительницы ЗАТО города Вилючинск. Она признана виновной в совершении преступления, предусмотренного пунктами "а", "в" части 2 статьи 105 УК Российской Федерации ("Убийство малолетнего, заведомо для виновного находящегося в беспомощном состоянии"). Суд приговорил виновную к 15 годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима", — говорится в сообщении.

Отмечается, что в ходе следствия была проведена судебно-психиатрическая экспертиза, по результатам которой эксперты сделали вывод, что в момент совершения преступления виновная могла в полной мере осознавать опасность своих действий.
Приговор суда в законную силу не вступил, добавляется в сообщении.
Статуя Фемиды
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Камчатский крайПроисшествия
Популярные комментарии
Детей жаль: они в чём виноваты. Поступок отчаяния от безысходности. Время лечит, не надо делать поспешных выводов и поступков, а его не хватило...
4 июня, 06:44
Владимир Михайлович Дзювин
911018
15 лет за жестокое двойное убийство и главное ОБЩЕГО режима ))) ахахаха))) мужику бы строгий режим дали 1000%, а женщинам только общий))) А как же равноправие?
4 июня, 09:04
sergeyleshchov
1900001
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