Глава Минприроды предложил привлечь военных к ликвидации ЧП в Норильске

МОСКВА, 3 июн - РИА Новости. Глава Минприроды России Дмитрий Кобылкин счел необходимым привлечь военных к к ликвидации последствий крупного разлива топлива в Норильске.
"Я думаю, только МЧС наше, только МЧС, может быть, с подключением где-то военных", - сказал Кобылкин, отвечая на вопрос президента Владимира Путина о путях ликвидации последствий ЧП. Заседание транслировалось на телеканале "Россия-24".
Сначала сообщалось, что пожар и разлив топлива начались после того, как в цистерну на ТЭЦ-3 врезался автомобиль, однако позднее СК РФ выдвинул иную версию. По данным следствия, сначала прохудился резервуар, топливо вылилось на проезжую часть, после чего начался пожар и загорелся проезжавший мимо автомобиль.
По предварительным данным властей, днище цистерны прохудилось из-за просевшего грунта. Из емкости вылилось порядка 20 тысяч тонн дизельного топлива, часть его попали в местный ручей и речку Амбарная.