Зеленский призвал украинцев отказаться от нелегальных товаров

Ранее Госпогранслужба Украины сообщала, что группа протестующих перекрыла движение через контрольно-пропускной пункт "Тиса", который находится на границе между Украиной и Венгрией. В связи с возникшей ситуацией движение через КПП было временно приостановлено. Причиной конфликта стал отказ некоторых водителей декларировать посылки и товары, которые они провозят через границу. Позже на место выехали главы пограничной и таможенной служб Украины. В воскресенье движение через КПП "Тиса" было возобновлено.

"Вы такое видели, чтоб какие-то маршрутчики выкручивали руки национальной гвардии Украины (со словами – ред.) "мы вас сейчас тут разнесем". Вот что происходило в Закарпатской области… и такое будет в ближайшие 2-3 года, будет штормить эту страну и так оно будет. Но если мы не будем с этим бороться и если у нас с вами какое-то время не будет кофе, лосося, хамона – переживем это время, но покажем, что другого шанса нет, кроме как сломать им позвоночник", - сказал Зеленский.