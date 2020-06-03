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Зеленский призвал украинцев отказаться от нелегальных товаров
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РИА Новости

Зеленский призвал украинцев отказаться от нелегальных товаров

16:23 03.06.2020
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© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкПрезидент Украины Владимир Зеленский
Президент Украины Владимир Зеленский
© РИА Новости / Стрингер
Перейти в фотобанк
Президент Украины Владимир Зеленский. Архивное фото
КИЕВ, 3 июн – РИА Новости. Украинцам нужно отказаться от нелегальных товаров, чтобы побороть в стране контрабанду, заявил в среду президент Украины Владимир Зеленский.
Ранее Госпогранслужба Украины сообщала, что группа протестующих перекрыла движение через контрольно-пропускной пункт "Тиса", который находится на границе между Украиной и Венгрией. В связи с возникшей ситуацией движение через КПП было временно приостановлено. Причиной конфликта стал отказ некоторых водителей декларировать посылки и товары, которые они провозят через границу. Позже на место выехали главы пограничной и таможенной служб Украины. В воскресенье движение через КПП "Тиса" было возобновлено.
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"Была большая очередь, они, автобусы, договорились между собой и сказали, у вас завтра ничего не будет, никаких продуктов, ни текстиля, ни кофе, ни другого, если вы не будете нас пропускать за 500 долларов (взятки – ред.). А мы не будем вас пропускать.... И это происходит на всех таможнях – проверка мощности так кто кого, можем ли мы выдержать… То Санжары, то Закарпатье, то Черновцы, в Одесской области… и сплошь и рядом контрабанда. Она есть и будет, вы должны это понять", - сказал Зеленский на встрече с предпринимателями в Хмельницкой области.
По его словам, митинг маршрутчиков на границе произошел после того как власти Закарпатской области заблокировали возможность провозить товары с Европы контрабандой и давать взятки таможенникам. При этом, по его словам, на место были направлены военнослужащие национальной гвардии.
"Вы такое видели, чтоб какие-то маршрутчики выкручивали руки национальной гвардии Украины (со словами – ред.) "мы вас сейчас тут разнесем". Вот что происходило в Закарпатской области… и такое будет в ближайшие 2-3 года, будет штормить эту страну и так оно будет. Но если мы не будем с этим бороться и если у нас с вами какое-то время не будет кофе, лосося, хамона – переживем это время, но покажем, что другого шанса нет, кроме как сломать им позвоночник", - сказал Зеленский.
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Владимир ЗеленскийУкраинаВ мире
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