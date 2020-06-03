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Распространение нового коронавируса
2020-06-03T14:26
https://ria.ru/20200603/1572406356.html
Крашенинников: анализ принятых из-за COVID-19 законов защитит права людей
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/03/0a/1568380488_0:35:2705:1557_1036x0_80_0_0_7bd35d0336b030c7d5151f7dfa6f4bfd.jpg
РИА Новости

Крашенинников: анализ принятых из-за COVID-19 законов защитит права людей

14:26 03.06.2020
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© РИА Новости / Владимир Федоренко / Перейти в фотобанкПавел Крашенинников
Павел Крашенинников
© РИА Новости / Владимир Федоренко
Перейти в фотобанк
Павел Крашенинников. Архивное фото
МОСКВА, 3 июн - РИА Новости. Председатель Комитета Госдумы по госстроительству и законодательству Павел Крашенинников положительно оценил поручение главы правительства РФ по изучению практики применения нормативных правовых актов в сфере борьбы с распространением коронавируса, по его словам, это поможет защитить права граждан.
Крашенинников, слова которого приводит пресс-служба комитета, отметил, что анализ федеральных и региональных норм, принятых в период борьбы с коронавирусом, позволит оперативно исправить законодательство в случае выявления несоответствий, чтобы в дальнейшем права граждан соблюдались.
Он напомнил, что подаются исковые заявления по поводу защиты прав и свобод граждан, в частности, свободы передвижения.
"У нас идет много дискуссий по этому поводу. Я думаю, что предложенный подход очень важен с точки зрения защиты прав граждан, это соблюдение конституции", - подчеркнул он.
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По словам парламентария, в данной ситуации гораздо лучше изучить все вопросы превентивно, до судебного разбирательства, и по итогам анализа скорректировать правовые нормы.
"Исправление через судебную практику потребует больше времени. К тому же предложенный главой правительства подход носит конструктивный характер и, в случае обнаружения  несоответствий, поможет избежать ситуаций, когда за время судебных разбирательств ещё чьи-то права могут быть нарушены", - заявил Крашенинников.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19РоссияПавел КрашенинниковГосдума РФОбщество
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