Крашенинников: анализ принятых из-за COVID-19 законов защитит права людей

МОСКВА, 3 июн - РИА Новости. Председатель Комитета Председатель Комитета Госдумы по госстроительству и законодательству Павел Крашенинников положительно оценил поручение главы правительства РФ по изучению практики применения нормативных правовых актов в сфере борьбы с распространением коронавируса, по его словам, это поможет защитить права граждан.

Крашенинников, слова которого приводит пресс-служба комитета, отметил, что анализ федеральных и региональных норм, принятых в период борьбы с коронавирусом, позволит оперативно исправить законодательство в случае выявления несоответствий, чтобы в дальнейшем права граждан соблюдались.

Он напомнил, что подаются исковые заявления по поводу защиты прав и свобод граждан, в частности, свободы передвижения.

"У нас идет много дискуссий по этому поводу. Я думаю, что предложенный подход очень важен с точки зрения защиты прав граждан, это соблюдение конституции", - подчеркнул он.

По словам парламентария, в данной ситуации гораздо лучше изучить все вопросы превентивно, до судебного разбирательства, и по итогам анализа скорректировать правовые нормы.

"Исправление через судебную практику потребует больше времени. К тому же предложенный главой правительства подход носит конструктивный характер и, в случае обнаружения несоответствий, поможет избежать ситуаций, когда за время судебных разбирательств ещё чьи-то права могут быть нарушены", - заявил Крашенинников.