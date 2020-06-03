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2020-06-03T13:34
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Глава МИД Украины ответил Шредеру на оскорбление посла
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РИА Новости

Глава МИД Украины ответил Шредеру на оскорбление посла

13:17 03.06.2020 (обновлено: 13:34 03.06.2020)
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© Фото : страница Дмитрия Кулебы на FacebookДмитрий Кулеба
Дмитрий Кулеба
© Фото : страница Дмитрия Кулебы на Facebook
МОСКВА, 3 июн — РИА Новости. Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заступился за посла страны в Берлине Андрея Мельника после того, как бывший канцлер Германии Герхард Шредер назвал его "карликом".
"Это признак слабости, когда вам приходится использовать такой язык вместо аргументов", - сказал Кулеба в интервью Bild.
Он добавил, что поддерживает посла, который, по его мнению, "защищал правду" о роли Шредера в России.
Ранее Шредер заявил, что санкции против РФ не имеют смысла, так как они не в состоянии принудить ее к чему-либо и ни при каком российском президенте Крым не войдет в состав Украины. В ответ на это Мельник раскритиковал экс-канцлера и добавил, что полуостров будет в составе Украины еще при жизни Шредера.
Позже в подкасте "Die Agenda" Шредер обратил внимание на то, что говорил о бесполезности санкций. При этом он задался вопросом, почему его критикует "какой-то карлик с Украины".
Алексей Пушков
28 мая, 03:17
Пушков прокомментировал высказывание Шредера об украинском после
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Ситуация на УкраинеДмитрий КулебаГерхард ШредерГерманияУкраинаВ мире
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