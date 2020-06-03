Глава МИД Украины ответил Шредеру на оскорбление посла

Ранее Шредер заявил, что санкции против РФ не имеют смысла, так как они не в состоянии принудить ее к чему-либо и ни при каком российском президенте Крым не войдет в состав Украины. В ответ на это Мельник раскритиковал экс-канцлера и добавил, что полуостров будет в составе Украины еще при жизни Шредера.