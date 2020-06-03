На Украине число выявленных случаев коронавируса выросло до 24 823

"За минувшие сутки заболели 483 человека, из них 44 детей и 103 медработника. Были госпитализированы 152 человека. Зафиксированы восемь летальных случаев. При этом выздоровели 362 человека", - сказал Степанов. Трансляция велась на Youtube-канале кабмина.

В целом, по словам Степанова, за все время пандемии на Украине заболели 24823 человека, из них 1791 детей и 4785 медработников, всего выздоровели 10440 человек, число летальных случаев составило 735.