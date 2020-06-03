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Распространение нового коронавируса
2020-06-03T10:05
https://ria.ru/20200603/1572384372.html
На Украине число выявленных случаев коронавируса выросло до 24 823
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/04/0d/1569981222_0:62:3066:1787_1036x0_80_0_0_1e90ab07d377b2eaebb3d6e1162973ac.jpg
РИА Новости

На Украине число выявленных случаев коронавируса выросло до 24 823

09:42 03.06.2020 (обновлено: 10:05 03.06.2020)
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© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкБоец Национальной гвардии в оцеплении у входа в Киево-Печерскую лавру
Боец Национальной гвардии в оцеплении у входа в Киево-Печерскую лавру
© РИА Новости / Стрингер
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КИЕВ, 3 июн - РИА Новости. Число выявленных случаев инфицирования коронавирусом COVID-19 за сутки на Украине выросло на 483, до 24823 человек, умерли еще восемь человек, заявил в среду на брифинге министр здравоохранения страны Максим Степанов.

"За минувшие сутки заболели 483 человека, из них 44 детей и 103 медработника. Были госпитализированы 152 человека. Зафиксированы восемь летальных случаев. При этом выздоровели 362 человека", - сказал Степанов. Трансляция велась на Youtube-канале кабмина.

Больше всего случаев заражения коронавирусом за прошедшие сутки зарегистрированы во Львовской области - 96, Ровенской – 50, в Киеве – 62.
В целом, по словам Степанова, за все время пандемии на Украине заболели 24823 человека, из них 1791 детей и 4785 медработников, всего выздоровели 10440 человек, число летальных случаев составило 735.
Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире выявлены уже более 6,1 миллиона случаев заражения, свыше 376 тысяч человек скончались.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаМаксим СтепановВОЗЛьвовская областьКиевСитуация на УкраинеУкраинаВ мире
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