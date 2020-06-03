На Украине число выявленных случаев коронавируса выросло до 24 823

КИЕВ, 3 июн - РИА Новости. Число выявленных случаев инфицирования коронавирусом COVID-19 за сутки на Украине выросло на 483, до 24823 человек, умерли еще восемь человек, заявил в среду на брифинге министр здравоохранения страны Максим Степанов.
"За минувшие сутки заболели 483 человека, из них 44 детей и 103 медработника. Были госпитализированы 152 человека. Зафиксированы восемь летальных случаев. При этом выздоровели 362 человека", - сказал Степанов. Трансляция велась на Youtube-канале кабмина.
Больше всего случаев заражения коронавирусом за прошедшие сутки зарегистрированы во Львовской области - 96, Ровенской – 50, в Киеве – 62.
В целом, по словам Степанова, за все время пандемии на Украине заболели 24823 человека, из них 1791 детей и 4785 медработников, всего выздоровели 10440 человек, число летальных случаев составило 735.
Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире выявлены уже более 6,1 миллиона случаев заражения, свыше 376 тысяч человек скончались.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.