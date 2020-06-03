В Москве проверят мосты и тоннели на пути следования техники на парад

"На маршруте движения военной техники расположены 43 инженерных сооружения - путепроводы, мосты, эстакады, пешеходные и транспортные тоннели, традиционно каждый год перед парадом они проходят тщательное обследование. Будет проверено их техническое состояние, проведены контрольные измерения сооружений и подмостовых габаритов", - цитируют в пресс-службе Бирюкова.