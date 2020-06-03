В Москве проверят мосты и тоннели на пути следования техники на парад

МОСКВА, 3 июн - РИА Новости. Специалисты дополнительно проверят техническое состояние 43 инженерных сооружений в Москве, расположенных на маршруте следования военной техники на парад Победы, сообщает пресс-служба столичного комплекса городского хозяйства со ссылкой на заммэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петра Бирюкова.
"На маршруте движения военной техники расположены 43 инженерных сооружения - путепроводы, мосты, эстакады, пешеходные и транспортные тоннели, традиционно каждый год перед парадом они проходят тщательное обследование. Будет проверено их техническое состояние, проведены контрольные измерения сооружений и подмостовых габаритов", - цитируют в пресс-службе Бирюкова.
Отмечается, что проведенное обследование позволит специалистам подтвердить возможность проезда техники по инженерным сооружениям, правильно рассчитать нагрузку и обеспечить безопасное прохождения колонн.
Парад Победы пройдет 24 июня, начнется в 10.00 мск и продлится полтора часа.