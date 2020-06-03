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2020-06-03T08:28
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В Москве проверят мосты и тоннели на пути следования техники на парад
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РИА Новости

В Москве проверят мосты и тоннели на пути следования техники на парад

08:28 03.06.2020
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© РИА Новости / Александр Вильф / Перейти в фотобанкВсепогодный тактический зенитный ракетный комплекс "ТОР-М2" на военном параде на Красной площади
Всепогодный тактический зенитный ракетный комплекс ТОР-М2 на военном параде на Красной площади
© РИА Новости / Александр Вильф
Перейти в фотобанк
Всепогодный тактический зенитный ракетный комплекс "ТОР-М2" на военном параде на Красной площади. Архивное фото
МОСКВА, 3 июн - РИА Новости. Специалисты дополнительно проверят техническое состояние 43 инженерных сооружений в Москве, расположенных на маршруте следования военной техники на парад Победы, сообщает пресс-служба столичного комплекса городского хозяйства со ссылкой на заммэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петра Бирюкова.
"На маршруте движения военной техники расположены 43 инженерных сооружения - путепроводы, мосты, эстакады, пешеходные и транспортные тоннели, традиционно каждый год перед парадом они проходят тщательное обследование. Будет проверено их техническое состояние, проведены контрольные измерения сооружений и подмостовых габаритов", - цитируют в пресс-службе Бирюкова.
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Отмечается, что проведенное обследование позволит специалистам подтвердить возможность проезда техники по инженерным сооружениям, правильно рассчитать нагрузку и обеспечить безопасное прохождения колонн.
Парад Победы пройдет 24 июня, начнется в 10.00 мск и продлится полтора часа.
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Парад ПобедыПетр БирюковМоскваОбщество
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