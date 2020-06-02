В Норильске остановили распространение нефтепродуктов в реке после аварии

КРАСНОЯРСК, 2 июн – РИА Новости. Распространение нефтепродуктов в Норило-Пясинской водной системе после аварии с резервуаром дизельного топлива в Норильске остановлено, сообщили РИА Новости в пресс-службе "Норильского никеля".
В пятницу на территории ТЭЦ-3 в Норильске произошел пожар на площади 350 квадратных метров. По данным МЧС, пожар возник после того, как автомобиль врезался в хранилище с дизельным топливом. На работу ТЭЦ-3 пожар не повлиял, пострадавших нет. Позднее СК сообщил, что на ТЭЦ-3 АО "Норильско-Таймырская энергетическая компания" произошла разгерметизация резервуара. Горюче-смазочные материалы разлились на проезжую часть, загорелся проезжавший автомобиль. Возбуждено уголовное дело, краевые власти ввели режим ЧС межмуниципального уровня. По данным властей, из емкости вылилось порядка 20 тысяч тонн дизтоплива, попавших в ручей и речку Амбарная.
"Распространение нефтепродуктов в Норило-Пясинской водной системе остановлено после аварии на ТЭЦ", - сказал собеседник агентства.
Ранее Всемирный фонд дикой природы (WWF) сообщил, что боновые заграждения на реке в Норильске сдерживают попадание в озеро Пясино дизельного топлива из-за аварии на ТЭЦ-3. Как отмечают в WWF, боновые ограждения установлены на реке Амбарная в 5-6 километрах до ее впадения в озеро. Специалисты WWF России анализировали данные с космических снимков. В фонде пояснили, что успешная локализация пятна не означает, что в озеро не попали загрязняющие вещества.