Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2020-06-02T15:19
https://ria.ru/20200602/1572352715.html
В Норильске остановили распространение нефтепродуктов в реке после аварии
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/06/02/1572344736_0:0:640:360_1036x0_80_0_0_3477008a032e22fadb49491c0212cb08.jpg
РИА Новости

В Норильске остановили распространение нефтепродуктов в реке после аварии

15:19 02.06.2020
639
КРАСНОЯРСК, 2 июн – РИА Новости. Распространение нефтепродуктов в Норило-Пясинской водной системе после аварии с резервуаром дизельного топлива в Норильске остановлено, сообщили РИА Новости в пресс-службе "Норильского никеля".
В пятницу на территории ТЭЦ-3 в Норильске произошел пожар на площади 350 квадратных метров. По данным МЧС, пожар возник после того, как автомобиль врезался в хранилище с дизельным топливом. На работу ТЭЦ-3 пожар не повлиял, пострадавших нет. Позднее СК сообщил, что на ТЭЦ-3 АО "Норильско-Таймырская энергетическая компания" произошла разгерметизация резервуара. Горюче-смазочные материалы разлились на проезжую часть, загорелся проезжавший автомобиль. Возбуждено уголовное дело, краевые власти ввели режим ЧС межмуниципального уровня. По данным властей, из емкости вылилось порядка 20 тысяч тонн дизтоплива, попавших в ручей и речку Амбарная.
"Распространение нефтепродуктов в Норило-Пясинской водной системе остановлено после аварии на ТЭЦ", - сказал собеседник агентства.
Ранее Всемирный фонд дикой природы (WWF) сообщил, что боновые заграждения на реке в Норильске сдерживают попадание в озеро Пясино дизельного топлива из-за аварии на ТЭЦ-3. Как отмечают в WWF, боновые ограждения установлены на реке Амбарная в 5-6 километрах до ее впадения в озеро. Специалисты WWF России анализировали данные с космических снимков. В фонде пояснили, что успешная локализация пятна не означает, что в озеро не попали загрязняющие вещества.
ТЭЦ в Хабаровске
14 января, 06:57
В Хабаровске авария на ТЭЦ оставила без тепла около 1,7 тысячи домов
111141
Обсудить 1
Новости - ЭкологияВсемирный фонд дикой природыНорильский никельСледственный комитет России (СК РФ)МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)НорильскПроисшествия
Рекомендуем
Место разлива топлива в Норильске
Росприроднадзор оценил толщину слоя нефти на реке после ЧП в Норильске
Кадры с места разлива топлива из-за аварии на ТЭЦ в Норильске
В Росрыболовстве оценили влияние разлива топлива в Норильске на экобаланс
Место разлива топлива в Норильске
Глава Росприроднадзора проинспектирует место разлива топлива в Норильске
Андрей Клишас
Авария в Норильске требует тщательного расследования, заявил Клишас
Словения
Словения направит полицейских на границу с Хорватией из-за мигрантов
Коронавирус COVID-19
Ученые нашли COVID-19 в сточных водах Хельсинки и Турку
В Республике Крым мужчина задержан по подозрению в убийстве 6-летней девочки
Источник: надругавшийся и убивший девочку в Крыму оказался ее крестным
Репродукция картины художника Антона Михайловича Легашева Портрет И.А.Крылова. 1840-е годы. Холст, масло. Государственный литературный музей
Филологи выяснили, почему Крылов не включил 8 басен в итоговое собрание
Автомобиль Следственного комитета РФ
СК изымает документы на ТЭЦ-3 в Норильске
Сеть придорожных комплексов Автоланч
Пикник на обочине. Автокомплексы Челябинска работают по новым правилам
Вид из окна в дождливую погоду
Синоптики рассказали о надвигающемся на Приморье циклоне
Магазин сети Красное и Белое в Москве
Суд в Екатеринбурге оштрафовал сеть магазинов "Красное & Белое"
Заместитель министра цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации Алексей Волин в ММПЦ МИА Россия сегодня в Москве во время брифинга. 23 апреля 2019
Минкомсвязь выступила против перевода радио в цифровое вещание
Учебно-боевой пуск баллистической ракеты Тополь-М с космодрома Плесецк
Россия определила основные угрозы в стратегии ядерного сдерживания
Заместитель министра цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации Алексей Волин в ММПЦ МИА Россия сегодня в Москве во время брифинга. 23 апреля 2019
Волин рассказал об интересе телеаудитории к местным каналам
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
04:10Вильфанд назвал причину ненастья в Москве
04:06Минюст рассказал о рассмотрении ЕСПЧ жалоб по Крыму
04:00Протесты в Нью-Йорке продолжаются несмотря на комендантский час
03:49В Мексике за сутки 470 человек умерли от COVID-19
03:48Цена нефти Brent превысила $40 за баррель
03:45Мошенники стали активнее использовать Skype для атаки на клиентов банков
03:43Немецкий фотограф рассказал о магии россиян
03:42Врач сравнил российские и зарубежные тест системы на COVID-19
03:38Мантуров назвал четыре козыря России
03:33В Финляндии на сбор урожая ждут работников из России
03:30Заказов на Aurus из-за ослабления рубля не стало меньше
03:27ЦПК заказал создание тренажера нового пилотируемого корабля
03:23Врач объяснил бессмысленность ношения масок на улице
03:20Лоза резко ответил на шутку Киркорова
03:14Эксперты рассказали о снижении трат россиян на ЖКХ в апреле
03:12Детям-инвалидам хотят обеспечить доступ к образовательным материалам
03:04Минюст рассказал о перспективах судебной тяжбы с экс-акционерами ЮКОСа
02:45Трамп: в понедельник Вашингтон был "самым безопасным местом на земле"
02:21Протестующие в Вашингтоне осадили Белый дом во время комендантского часа
02:20Эксперт рассказал, как увеличить время работы смартфона без подзарядки
Лента новостейМолния