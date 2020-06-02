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2020-06-02T15:18
https://ria.ru/20200602/1572352659.html
Волин рассказал об интересе телеаудитории к местным каналам
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РИА Новости

Волин рассказал об интересе телеаудитории к местным каналам

15:18 02.06.2020
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© РИА Новости / Владимир Трефилов / Перейти в фотобанкЗаместитель министра цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации Алексей Волин в ММПЦ МИА "Россия сегодня" в Москве во время брифинга. 23 апреля 2019
Заместитель министра цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации Алексей Волин в ММПЦ МИА Россия сегодня в Москве во время брифинга. 23 апреля 2019
© РИА Новости / Владимир Трефилов
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МОСКВА, 2 июн - РИА Новости. Телевизионная аудитория в РФ во время пандемии стала проявлять больший интерес к местному телевидению, по некоторым каналам отмечается рост в четыре раза, заявил замглавы Минкомсвязи РФ Алексей Волин.

"Мы видим, кстати, в период пандемии очень большой рост интереса к тому, что происходит у нас на местном телевидении, по некоторым каналам рост даже в четыре раза", - сказал Волин в онлайн-интервью для проекта "HАТ Live".

Он отметил, что максимальный рейтинг собирают трансляции местных салютов.
Заместитель министра цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации Алексей Волин в ММПЦ МИА Россия сегодня в Москве во время брифинга. 23 апреля 2019
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Алексей ВолинОбщество
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