Волин рассказал об интересе телеаудитории к местным каналам

МОСКВА, 2 июн - РИА Новости. Телевизионная аудитория в РФ во время пандемии стала проявлять больший интерес к местному телевидению, по некоторым каналам отмечается рост в четыре раза, заявил замглавы Минкомсвязи РФ Алексей Волин.
"Мы видим, кстати, в период пандемии очень большой рост интереса к тому, что происходит у нас на местном телевидении, по некоторым каналам рост даже в четыре раза", - сказал Волин в онлайн-интервью для проекта "HАТ Live".
Он отметил, что максимальный рейтинг собирают трансляции местных салютов.